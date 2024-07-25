Синоптики предупредили белорусов о приближении «глубокого циклона» с Балтики. Где в выходные ждать +32°С?

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Опубликовано: 25.07.2024 14:14 , Обновлено: 25.07.2024

Белгидромет выписал предупреждение об оранжевом уровне опасности до конца четверга, 25 июля, для двух регионов Беларуси - Гродненской и Брестской областей. Опасность будет исходить от гроз, ливней и сильного порывистого ветра. На завтра уровень опасности снижен до жёлтого уровня, но для всей страны. Синоптики также озвучили предварительный прогноз на грядущие выходные. Посмотрели, как на погоду повлияет приближающийся циклон с Балтийского моря и где в выходные белорусам ждать +32°С.

Как пояснили авторы Telegram-канала Nadvorie, виновником плохой погоды на Гродненщине и Брестчине сегодня стал холодный фронт, который “не делся и продолжает болтаться над западными районами Беларуси”. Обстановка там, по словам специалистов, начнёт улучшаться лишь к ночи, когда с юга на территорию Республики начнёт выходить антициклон.

Согласно расчётам модели прогноза погоды ECMWF в ближайшие пару дней в Беларуси выпадет порядка 30–50 мм осадков, что соответствует примерно половине или трети месячной нормы.

Судя по прогнозу Белгидромета на пятницу, 26 июля , влияние атмосферного фронта пока сохранится, из-за чего повсеместно ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами и порывистым ветром. Из-за них по всей Беларуси на зватра объявили жёлтый уровень опасности.

Прохладнее всего, как и сегодня, будет в западных регионах. Там столбики термометров не поднимутся выше +21..+24°С, тогда как в других регионах страны максимальная дневная температура может достигать +25..+30°С (ночная - в диапазоне +12..+18°С).

Карта опасных метеоявлений от Белгидромета на 26 июля 2024 года

Какая погода будет в выходные, 27-28 июля?

В субботу, 27 июля , согласно предварительному прогнозу Белгидромета, погоду в стране ещё будут определять теплые неустойчивые воздушные массы. Это обусловит кратковременные дожди и грозы с порывистым ветром и достаточно высокие температурные максимумы - до +11..+17°С ночью и до +24..+30°С днём.

А вот уже в воскресенье, 28 июля , на Беларусь начнут надвигаться атмосферные фронты от циклона с центром над Балтийским морем. Разбежка дневных максимумов только увеличится - от +22°С по западу до +32°С по юго-востоку страны. Грозы, сильный порывистый ветер, кратковременные дожди всё ещё не исключены.

Специалисты Telegram-канала Meteo Channel, исходя из данных ECMWF, спрогнозировали приход “мощного циклона” на территорию Восточной Европы на начало следующей недели, 29–30 июля . По их словам, согласно последним обновлённым данным, центр “глубокого циклона” моделью ECMWF “сдвинула” на Прибалтику. Наивысшее развитие структуры циклона, по их расчётам, произойдёт уже над Центральным федеральным округом России, но и север Беларуси, вероятнее всего “зацепит”.

Ранее Telegraf.news рассказывал, как на днях Бобруйский район Могилёвской области накрыло грозовым фронтом, последствиями которого стал непродолжительный, но разрушительный по своим последствиям град. Местные жители поделились в соцсетях видео и фото того, во что превратились их огороды за считанные минуты.

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А на кануне под воду ушли улицы Пинска, где ливень не прекращался почти час. Чтобы вода ушла с проезжей части, ливнёвкам потребовалось около 30-40 минут, в результате подтопленными оказались многие городские дворы и дороги.

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