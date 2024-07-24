"Промокла до трусов" — На Пинск обрушился ливень, который "случается здесь 3-5 раз в год"

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Опубликовано: 24.07.2024 18:43 , Обновлено: 24.07.2024

Кажется, совсем недавно мы писали про затопленный Минск, как сегодня похожие кадры прилетели уже с юга Беларуси. Так, во власти грозового фронта оказался Пинск. Ливень, который шёл почти час, подтопил многие городские дворы и дороги. Вода текла ручьями, движение было затруднено.

По словам первого заместителя директора Пинского ЖРЭУ Валентина Осипчука, после окончания ливня вода начала сходить. Чтобы она ушла с проезжей части, “ливнёвкам” потребовалось около 30-40 минут. В организации подчеркнули, что дожди такой интенсивности, как сегодня, в Пинске случаются примерно 3-5 раз в год, передало БелТА.

“Сегодня был особенно сильный дождь. Он лил как из ведра. В течение почти часа не менял своей интенсивности. Самое интересно, что в другой части города вообще дождя не было”, — отметил первый замдиректора ЖРЭУ.

“А я в городе попала под этот ливень. Промокла до трусов, пока добежала до машины”, — написала в соцсетях одна из жителей Пинска. Другая добавила:

“Это небо неслабо так плакнуло”.

Ранее Telegraf.news писал, что синоптики тематического канала о погоде Nadvorie дали прогноз на среду, а Белгидромет — на вторую половину недели. По данным специалистов, 24 июля холодный фронт “продолжит болтаться” над западом Беларуси, а после обеда “начнёт обостряться”. Другими словами, жителей Гродненщины ждут “приличные ливни” и грозы.

Синоптики предупредили белорусов о «невнятной линии неустойчивости». Где «продолжит болтаться» холодный фронт?