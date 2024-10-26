Синоптики предупредили белорусов о первом снеге. Когда ждать «глубокий атлантический циклон»?

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Опубликовано: 26.10.2024 09:58 , Обновлено: 26.10.2024

Хоть на календаре еще даже не ноябрь, погода может приготовить для белорусов сюрприз в виде первого снега. Специалисты тематического Telegram-канала Nadvorie рассказали, когда ждать в стране "глубокий атлантический циклон", который, возможно, и принесет эти осадки.

“Свежий расчет (пока только) GFS вас не обрадует. Вуаля — встречайте снежок. 1–2–3 ноября в наш регион выходит глубокий, с давлением в центре 960 гектопаскалей, атлантический циклон «Н”, - написали в Telegram-канале Nadvorie.

Движение атлантического антициклона

[info_b]Global Forecast System (GFS) - это глобальная система численного прогнозирования погоды, которая включает глобальную компьютерную модель и вариационный анализ, выполняемый Национальной метеорологической службой США (NWS).[/info_b]

По информации источника, через Беларусь должны пройти холодные фронты этого атлантического циклона. “Так что на следующие выходные [ 2 и 3 ноября ] возможен при околонулевой температуре снег да с хорошим - порывами под 20 м/с - ветром”, - дополнили в Nadvorie.

[info_b]Отметим, что прогноз погоды на более чем три дня вперед не является точным и может изменяться. Так что ждать 2 и 3 ноября белорусам снега или нет, станет известно ближе к этим датам.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказывал о погоде на выходные 26 и 27 октября. Так, на воскресенье Белгидромет спрогнозировал облачную с прояснениями погоду. Ночью местами по стране ожидаются кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков.

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Также мы писали, что специалисты скорректировали долгосрочный численный прогноз средней температуры воздуха грядущей зимой. Судя по обновленным данным модели CFS E3, за аномально теплой осенью 2024 года придет такая же аномально теплая зима.

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