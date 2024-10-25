"Белгидромет" объявил оранжевый уровень опасности для 2 областей. К чему приготовиться?

Опубликовано: 25.10.2024 13:52 , Обновлено: 25.10.2024

Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды (Белгидромет) предупредил жителей двух областей о "неблагоприятном метеорологическом явлении", которое в ближайшее время ожидает жителей Республики.

Так, оранжевый уровень опасности синоптики объявили на ночь и утро субботы, 26 октября. Согласно информации Белгидромета, на большей части территории Брестской и Гродненской областей ожидается туман. К слову, это уже второе предупреждение подряд. На первую половину пятницы, 25 октября, специалисты также объявляли оранжевый уровень опасности из-за тумана.

Что по погоде на выходные?

В субботу, 26 октября, в Беларуси будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь днём в некоторых местах по северо-западу Республики пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман и гололёд. В тёмное время суток температура составит от -2°С по юго-западу до +6°С по востоку страны, а днём столбик термометра поднимется до +8..+15°С.

В воскресенье, 27 октября, белорусов ждёт та же облачная погода с прояснениями. Ночью местами по Республике ожидаются кратковременные дожди, днём преимущественно без осадков. В тёмное время суток и утром в отдельных районах синоптики пообещали слабый туман. После заката воздух прогреется до максимальных +1..+7°С, а днём столбик термометра будет колебаться в пределах +9..+16°С.

Ранее Telegraf.news писал, что специалисты скорректировали долгосрочный численный прогноз средней температуры воздуха грядущей зимой. Судя по обновлённым данным модели CFS E3, за аномально тёплой осенью-2024 придёт такая же аномально тёплая зима.

Синоптики спрогнозировали белорусам аномально тёплую зиму 2024-2025. А снегопадов ждать?