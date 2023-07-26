Синоптики предупредили белорусов о необходимости дополнительной обработки картошки. От чего?

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Опубликовано: 26.07.2023 10:38 , Обновлено: 07.09.2023

По словам специалистов, агрометеорологические условия в Беларуси для формирования урожая картофеля складываются благоприятные. Однако, картофельные поля нуждаются в специальной обработке.

«Визуальные оценки состояния картофельных полей в основном хорошие. […] Средняя масса клубней под одним кустом на конец второй декады июля несколько превышает уровень прошлых лет на аналогичный период», - отметили в Республиканском центре по гидрометеорологии.

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По прогнозам синоптиков, в ближайшее время агрометеорологические условия для роста картофеля почти не изменятся. А ожидаемые дожди будут поддерживать необходимую влагообеспеченность.

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При этом специалисты напомнили, что поля, не прошедшие фунгицидную обработку, могут спровоцировать появление болезней, отметила БелТА.

[info_b]Фунгицидные средства - вещества, применяемые для обработки растений, почв и помещений от грибковых заболеваний и возможного освобождения растений от их спор. [/info_b]

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