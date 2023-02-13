Что сделать, чтобы картошка не темнела? Добавьте это

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Опубликовано: 13.02.2023 16:46 , Обновлено: 07.09.2023

Почему темнеет картошка? На это есть несколько причин. И если вас раздражает явление, или, например, дети не хотят есть темную картошку, нужно добавить в воду всего один ингредиент — и плод не изменит свой цвет. Вы будете удивлены, что не делали этого раньше.

Почему картошка темнеет?

Бывает, что картофель сереет из-за неправильного его выращивания. Это может означать, что растение слишком сильно оплодотворили. К сожалению, это сказывается не только на их внешнем виде — такой картофель может быть менее вкусным и содержать меньшую пищевую ценность.

Вторая причина, по которой картофель становится серым, заключается в том, как он хранится после варки. Мы часто кладем в холодильник оставшуюся после обеда картошку, а на следующий день оказывается, что она выглядит не очень аппетитно. Как это предотвратить? Попробуйте простой кулинарный трюк.

Что делать, чтобы картошка не потемнела

Один из способов — добавить в воду лавровый лист.

Еще один метод — добавить в воду несколько капель уксуса или немного лимонной кислоты. Говорят, то же самое сработает и с драниками.

Но вот если на картофеле появились зеленые пятна, это сигнал без сожаления распрощаться с такими экземплярами. Они могут означать, что овощ содержит соланин, ядовитое вещество, большое количество которого может нанести нам вред.