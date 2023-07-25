Синоптики назвали дату, когда в Беларуси может выпасть почти месячная норма осадков. Кому приготовиться?

Опубликовано: 25.07.2023 07:32 , Обновлено: 25.07.2023

Во вторник, 25 июля, в Беларусь с территории Западной Европы начнёт поступать холодный фронт. Синоптики предупредили, что белорусам он сулит серьёзную непогоду в ближайшие дни - сильные ливни, град, грозы со шквалистым ветром. Посмотрели, какие именно регионы страны могут пострадать сильнее других.

Прогноз на ближайшие два дня, 25 и 26 июля, на основании глобальных европейских численных моделей прогноза погоды ICON и ECMWF дали авторы телеграм-канала «Надвор’е». На опубликованных ими метеокартах отчётливо виден контрастный холодный фронт с волнам, протянувшийся через всю Европу.

Согласно этому прогнозу, на юге и юго-востоке Беларуси в ближайшие два дня можно ожидать высоких дневных температур и сильных гроз с градом. Порывы шквалистого ветра при грозах могут достигать 25 м/с (90 км/ч).

«Самое интересное прогнозируется конечно на раннее утро среды 26 июля », - сообщили авторы телеграм-канала и продемонстрировали ещё две метеокарты. На первой - прогноз по модели ECMWF, на второй - по ICON. Обе модели указывают на cильные осадки для южных регионов страны, главным образом, в Брестской и Гомельской областях, однако, может затронуть из юг Гродненской, Минской, Могилёвской областей.

По расчётам авторов телеграм-канала, разом может выпасть до 1/2 или 3/4 месячной нормы осадков.

Следить за тем, как будет проходить холодный фронт по территории Беларуси в ближайшие дни, можно по интерактивной карте сервиса погоды Windy.com:

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Какой прогноз дал Белгидромет?

Прогноз авторов телеграм-канала подтверждает прогноз синоптиков из Белгидрометцентра. На вторник, 25 июля, уже объявлено предупреждение об оранжевом уровне опасности для всей территории страны.

Синоптики предупредили, что утром грозу с сильными ливнями и шквалистым усилением ветра можно ждать в Минске. Днём в отдельных районах страны к этому также добавится град. Скорость ветра будет достигать 15-20 м/с.

Ранее в МЧС рассказывали, что следует делать белорусам при такой непогоде, чтобы обезопасить себя и избежать трагедии:

По всей Беларуси объявили оранжевый уровень опасности. Вот что нужно сделать каждому жителю

Грозы с ливнями, согласно предварительному прогнозу Белгидромета, не прекратятся как минимум до конца недели. При этом будут сохранятся высокие температуры: 26 июля минимальная ночная температура составит +12..+19°С, максимальная дневная будет колебаться в пределах +21..+28°С.

В четверг, 27 июля , по прогнозу Белгидромета, погода только ухудшится из-за системы активных атмосферных фронтов, которые будут смещаться с территории Украины. Температурный фон несколько понизится: минимальная температура ночью ожидается в пределах +11..+18°С, максимальная ночная - от +14 до +19°С (в отдельных районах - до +20..+25°С).