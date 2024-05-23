Синоптики предупредили белорусов о "мощнейшем антициклоне". Что принесёт кроме гроз и +28°С в выходные?

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Опубликовано: 23.05.2024 15:04 , Обновлено: 23.05.2024

По-летнему тёплую погоду спрогнозировали синоптики белорусам на ближайшие три дня. Грядущие выходные, 25 и 26 мая, судя по прогнозу Белгидромета, пройдут под влиянием неустойчивых воздушных масс, из-за чего кое-где могут пройти дожди и прогреметь грозы. Посмотрели, когда ждать шквалистого ветра с порывами до 65 км/ч, а когда и где прогреется до +28°С.

Как сообщили авторы Telegram-канала Nadvorie, в настоящее время всю Восточную Европу “от вторжения прохлады из Атлантики защищает мощнейший антициклон “В”. По словам специалистов, в Беларусь по его периферии сейчас поступает “очень тёплый воздух” с юга России и Украины. Именно это обстоятельство, судя по всему, обусловит летние +28°С в ближайшие дни.

Циркуляция воздушных масс в Европе 23 мая 2024 года

В свою очередь Белгидромет на пятницу, 24 мая , выписал штормовое предупреждение из-за гроз и усиления ветра - его порывы могут достигать скорости 15-18 м/с (то есть до 65 км/ч). Судя по карте метеопредупреждений Белгидромета на ближайшие 24 часа, сильный ветер с грозами ожидается только в двух белорусских регионах - Гродненской и Брестской областях.

Жёлтый уровень опасности там, судя по прогнозу, будет сохраняться до 21:00 пятницы. Минимальная ночная температура по стране ожидается на уровне +10..+16°С, максимальная днём - от +22°С до +28°С.

Метеопредупреждения Белгидромета на 23-24 мая

Не стоит ожидать белорусам существенного изменения погодной ситуации и в выходные - синоптики прогнозировали переменную облачность с кратковременными дождями, местами с грозами и порывистым ветром.

В субботу, 25 мая , Белгидромет предупредил о слабом тумане в отдельных районах утром и спрогнозировал минимальную ночную температуру для Могилёвщины - там будет не больше +6°, тогда как на юго-западе столбик термометра не опустится ниже +15°С. Максимальная температура днём составит от +21°С до +27°С.

В воскресенье, 26 мая , дождливо может быть в Гродненской области, но в основном в ночные часы. Слабые утренние туманы могут сохраниться, а ночная температура останется в таких же пределах. Максимальная дневная температура, согласно прогнозу, поднимется на градус - до +22..+28°С.

На Брестчине выпал град размером с перепелиное яйцо

Ранее Telegraf.news сообщил, что на этой неделе белорусам в разных регионах пришлось пережить и настоящий потоп, и сильный град размером с перепелиное яйцо.

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