На Брестчине выпал град размером с перепелиное яйцо

🎥 Видео

Опубликовано: 21.05.2024 20:54 , Обновлено: 21.05.2024

Во вторник, 21 мая, непогода прошлась по некоторым регионам Беларуси. Так, например, жители Брестской области стали свидетелями редкого явления: майского града. На мировой рекорд, конечно, по размеру не тянет, но удивления вызывает не меньше.

Ранее Telegraf.news писал, что жители Гомеля и южных районов Беларуси столкнулись с неприятным явлением – нашествием мошек. Эти мелкие насекомые, известные как мокрецы, атакуют прохожих на улицах, мешают отдыху на природе и создают серьёзный дискомфорт. Видео в TikTok с полчищами насекомых собирают десятки тысяч просмотров.

Гомельскую область атаковали мокрецы. Откуда они взялись, когда исчезнут и как защититься от укусов?