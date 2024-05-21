«Немига вернулась в русло» - Из-за ливня подтопило десятки улиц, метро и торговый центр в Минске

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Опубликовано: 21.05.2024 07:47 , Обновлено: 21.05.2024

Поздним вечером в понедельник, 20 мая, обещанные синоптиками грозы с ливнями добрались до столичного региона. Их последствия в центре Минска пришлось оперативно устранять не только сотрудникам МЧС, но и "Ремавтодора", "Горремливнестока", которые взялись за очистку ливневых сходов, не справлявшихся с потоками воды, и даже сотрудникам метрополитена и кафе, которые подтопило дождями.

Так, в пресс-службе столичного метрополитена сообщили, что из-за сильного ливня “нештатная ситуация” произошла на станции метро “Площадь Ленина” - вода начала протекать по сводам станции.

Из-за подтоплений было остановлено движение общественного транспорта на десятке столичных улиц, сообщили в “Минсктрансе” - стояли и трамваи, и троллейбусы, и автобусы. Самая сложна ситуация сложилась на улице Немига - там общественный транспорт не ходил больше полутора часов. И, судя по видео, которыми поделилось Министерство по чрезвычайным ситуация и рядовые горожане, проблемы были не только у общественного транспорта, но и даже у пешеходов.

В одном из чатов кто-то пошутил, что “река Немига вернулась в русло”, а в другом чате сравнили непогоду с недавней ситуацией в Дубаи, и, глядя на эти кадры, можно согласиться с обоими комментаторами.

Между тем, не справилась с интенсивным ливнем система дренажа в столичном торговом центре “Галилео”: посетители поделились в Сети кадрами, как вода ручьями стекает с потолка, а в кафе “Васильки”, судя по фонтану, лившемуся с потолка, ливневую канализацию попросту прорвало.

Забавным видео небезызвестной улицы Зыбицкая, которую считают одним из главных “тусовочных” мест столицы, поделился популярный белорусский блогер Кокобай. В разгар потопа, когда пешеходам пришлось разуваться, чтобы не промочить обувь, и пробираться по залитой улице по стульям из местного кафе, в одном из заведений кто-то включил на всю громкость известный саунд-трек из фильма “Титаник”. Вышло весьма иронично.

Между тем, авторы телеграм-канала Nadvorie предупредили, что во вторник, 21 мая, картина, с высокой долей вероятности, может повториться: судя по модели WRF Белгидромета, именно центр Беларуси, включая Минск , окажутся на пути грозового фронта. Довольно интенсивные ливни специалисты спрогнозировали также на севере страны, причём “зарядить” они могут уже с 9:00 и продолжатся по стране до 21:00. Согласно предварительному прогнозу, единовременно может выпасть до 25–40 мм осадков.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что МЧС рекомендовало белорусам во время гроз не пользоваться телефонами, отключить радио и телевидение и держаться подальше от антенн и электропроводки.

В МЧС призвали белорусов не пользоваться телефоном и отключить радио 21 мая. Где, кроме гроз, сильные дожди?