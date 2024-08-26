Синоптики предупредили белорусов о холодном фронте с запада. Что принесёт кроме «чахлой облачности», а где ждать до 34°C?

📷 Фото

Опубликовано: 26.08.2024 09:28 , Обновлено: 26.08.2024

Синоптики спрогнозировали белорусам по-настоящему летнюю жару в последнюю неделю августа. В отдельных регионах страны воздух в ближайшие дни, согласно предварительным прогнозам, может прогреться до аномальных для последнего летнего месяца значений в 34°C. При этом в понедельник, 26 августа, к западным границам Беларуси подошёл холодный фронт. Узнали, что он принесёт стране кроме "чахлой облачности".

Как пояснили авторы тематического Telegram-канала о погоде Nadvorie, подошедший к западным границам Республики холодный фронт неактивный.

“Со спутника видна его чахлая облачность, и вглубь территории страны он особо не пройдёт. На юго-востоке страны солнечно +28..+31°С, на западе и северо-западе больше облачности и +22..+25°С”, - озвучили свой прогноз специалисты канала.

На фото: движение холодного фронта 26 августа 2024 г. /тг-канал Nadvorie

Их прогноз согласуется с краткосрочным прогнозом официального Белгидромета. Там пояснили, что в ближайшие три дня погода в стране будет формироваться под влиянием области повышенного атмосферного давления и существенных температурных колебаний не предвидится: в ночные часы 26-28 августа температура воздуха может опускаться до +10..+18°С, а вот днём - подниматься до летних значений - от +25°С по северо-западу до +33°С по юго-востоку.

Карта метеоопасностей от Белгидромета на 26 августа 2024 года

Из-за потенциально опасной жары Белгидромет объявил на понедельник, 26 августа, оранжевый уровень опасности для пяти областей Беларуси (за исключением Гродненщины), а в МЧС предупредили о следующих факторах опасности:

нарушение электроснабжения,

возникновение природных пожаров, а также пожаров в жилых и производственных зданиях,

гибель людей на воде при купании,

увеличение вероятности тепловых ударов,

увеличение количества дорожно-транспортных происшествий.

Санэпидслужба ограничила купание в 29 водоёмах Беларуси

Помимо ночных туманов синоптики спрогнозировали кратковременные дожди с грозами - днём во вторник, 27 августа , - по всей стране, в среду, 28 августа , - местами по северо-востоку Беларуси. При грозах не исключён порывистый ветер, к которому следует быть готовым жителям этих регионов.

В свою очередь синоптик Дмитрий Рябов в эфире гостелеканала ОНТ озвучил более долгосрочный прогноз. По его данным, ожидать существенных осадков, равно как и какого-либо заметного похолодания, во второй половине недели не стоит: в четверг, 29 августа , даже на севере страны воздух прогреется до +27°C, а жителям Гомельщины следует готовиться к горячим +34°C.

«Мне ничего не пришло, что не так?» — В МЧС ответили белорусам на удивленные вопросы об СМС-рассылке

Такими же жаркими, по прогнозу Рябова, будут и следующие выходные: ночью в диапазоне +13…+17°C, в субботу, 31 августа , от +26°C до +32°C, в воскресенье, 1 сентября, от +23°C до +29°C, без существенных осадков.