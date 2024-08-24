Санэпидслужба ограничила купание в 29 водоёмах Беларуси

Опубликовано: 24.08.2024 09:32 , Обновлено: 24.08.2024

Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья ограничил купание в 29 водоёмах по всей Беларуси. На каких трёх пляжах отменили введённые ранее ограничения?

Санитарно-эпидемиологическая служба посетила 384 зоны отдыха и взяла 949 проб воды, из которых 46 образцов показали несоответствие критериям безопасности. Вот на каких пляжах в Республике ввели ограничения.

В Витебской области под полный запрет на купание детей и взрослых, а также занятия водными видами спорта попали пляжи в Полоцке (место отдыха на левом берегу Западной Двины) и Новополоцке (пляж на Западной Двине в районе моста, в районе спасательной станции).

В Гомельской области такой же запрет ввели в отношении в отношении пляжей в г. Жлобине (зоны отдыха на Днепре в районе парка культуры и отдыха “Приднепровский” и Центра олимпийского резерва), а также в 3 зонах отдыха на Соже в Гомельском районе (на набережной, а также в районе ул.Речной поселка Ченки, в районе садоводческого товарищества “Скиток-2”).

В самом Гомеле приостановили купание детей и взрослых на пляже “Шведская горка”, а на пляжах “Новобелицкий” и “Каскад-2” ограничили купание детей.

В Минской области под запрет попало купание на пляже в Червене (зона отдыха на водоеме “Натальевск”), а также пляж на реке Волма в городском поселке Смиловичи Червенского района.

Ввели ограничения и в Могилёвской области. Под запретом в областном центре:

городской пляж на Днепре,

залив Днепра в районе ул.Фатина,

зона рекреации на пруду Броды),

А также ограничили купание детей на пляже на Святом озере.

В Могилёвском районе запретили купаться на пляжах на Днепре в агрогородке Полыковичи , (пруд в деревне Вильчицы), под Шкловом на городском пляже на правом берегу Днепра вблизи ледовой арены, а также на пляже на пруду возле деревни Путники .

Запретили купание детей и взрослых и в Бобруйске (городские пляжи №1, 2, пляж санатория “Шинник”), ограничили купание на пляже “Наше место” на озере вблизи поселка Туголица, а также Чаусском районе (водохранилище Рудея в районе агрогородка Горбовичи), Дрибинском районе (пруд Запольский вблизи агрогородка Рясно).

На каких пляжах сняли ограничения?

Образцы воды на некоторых водоёмах в Гродненской области пришли в норму, согласно последним исследованием. Ограничения на купание сняли на Нёмане в урочищах “Лососна” и “Пышки”, а также на пруду у деревни Суховляны в Гродненском районе.

[info_b]Напомним, места с действующими ограничениями на купание, можно отследить на интерактивной карте по ссылке.[/info_b]

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