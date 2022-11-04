Синоптики пообещали белорусам заморозки до -4°C на больших выходных ноября

Опубликовано: 04.11.2022 10:59 , Обновлено: 04.11.2022

В «Белгидромете» опубликовали прогноз погоды на длинные выходные ноября — с субботы 5-го до понедельника 7-го. Грядут заморозки до -4°С. А чего ожидать днем?

На субботу 5 ноября синоптики объявили желтый уровень опасности — все из-за тумана, который накроет отдельные районы страны.

В целом в этот день будет облачно с прояснениями. Дожди ожидают днем по западу Беларуси. Ветер юго-восточный порывистый.

Ночью на северо-восток страны придут заморозки до 4°С. По юго-западу обещают до +5°С. Днем же воздух прогреется до +2..+8°С. А по юго-западу Беларуси будет еще теплее — до +10°С.

6 ноября, в воскресенье, прогнозируют все ту же облачную с прояснениями погоду. Дожди пройдут по большей части страны. Ночью и утром снова туман. Также нас ждет ветер южной четверти умеренный, местами порывистый.

Что касается температуры, то ночью она составит от -3°С до+4°С, по юго-западу — +5..+9°С. Днем же прогнозируют — +3..+9°С, в юго-западных районах до +11°С.

В понедельник 7 ноября должно быть все также облачно с прояснениями. Местами по стране, а ночью в Гомельской и Могилевской областях на большей части территории пройдут дожди. Как всегда, ночью и утром ожидают туман, ветер южной четверти умеренный.

Температура воздуха ночью 0..+7°С, днем +5..+12°С.

Ранее Телеграф публиковал информацию, как будет работать метро Минска на больших выходных в ноябре.

Как будет работать метро Минска на больших выходных в ноябре

А в пресс-службе Министерства здравоохранения Беларуси 1 ноября опубликовали график работы больниц на длинных выходных с 5 по 7 ноября 2022 года.

Минздрав Беларуси объяснил, как будут работать больницы на больших выходных в ноябре