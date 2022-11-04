Как будет работать метро Минска на больших выходных в ноябре

Опубликовано: 04.11.2022 08:12 , Обновлено: 04.11.2022

В Минском метрополитене опубликовали график работы метро на длинных выходных с 5 по 7 ноября.

Так, в субботу 5 ноября и воскресенье 6 ноября ничего не изменится.

А вот в понедельник 7 ноября поезда будут ходить по графику воскресного дня.

Интервалы движения электропоездов по часам суток на трех линиях — «Автозаводской», « Московской» и « «Зеленолужской» в будни и выходные можно посмотреть по ссылке.

В метрополитене также напомнили пассажирам, что проезд можно оплатить с помощью бесконтактных банковских карт.

Ранее Телеграф писал, что в пресс-службе Министерства здравоохранения Беларуси 1 ноября опубликовали график работы больниц на длинных выходных с 5 по 7 ноября 2022 года.

Подробнее можно почитать по ссылке:

Минздрав Беларуси объяснил, как будут работать больницы на больших выходных в ноябре