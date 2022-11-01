Минздрав Беларуси объяснил, как будут работать больницы на больших выходных в ноябре
В пресс-службе Министерства здравоохранения Беларуси 1 ноября опубликовали график работы больниц на длинных выходных с 5 по 7 ноября 2022 года.
Это касается поликлиник, больниц, организаций переливания крови, санитарно-эпидемиологических организаций, аптек, организаций медицинской техники, организаций особого типа и РНПЦ.
Они будут работать следующим образом:
- 5 ноября — по графику работы в субботний день;
- 6 ноября — по графику выходного дня;
- 7 ноября — по графику работы в праздничный день.
Ранее Телеграф писал, что с 1 ноября белорусов ждет много нового. Например, власти поднимут бюджет прожиточного минимума (БПМ), также немного должны вырасти зарплаты бюджетников. Кроме того, белорусы обязаны успеть заплатить ряд налогов. А что ждет военнообязанных, пенсионеров, рыбаков и других категорий граждан? Телеграф подготовил для вас подборку самых важных изменений, которые вступят в силу в последнем месяце осени.
Рост БПМ и зарплат, налог на квартиру, топливо. Вот что еще изменится в Беларуси в ноябре