Минздрав Беларуси объяснил, как будут работать больницы на больших выходных в ноябре

Опубликовано: 01.11.2022 10:46 , Обновлено: 04.11.2022

В пресс-службе Министерства здравоохранения Беларуси 1 ноября опубликовали график работы больниц на длинных выходных с 5 по 7 ноября 2022 года.

Это касается поликлиник, больниц, организаций переливания крови, санитарно-эпидемиологических организаций, аптек, организаций медицинской техники, организаций особого типа и РНПЦ.

Они будут работать следующим образом:

5 ноября — по графику работы в субботний день;

6 ноября — по графику выходного дня;

7 ноября — по графику работы в праздничный день.

Ранее Телеграф писал, что с 1 ноября белорусов ждет много нового. Например, власти поднимут бюджет прожиточного минимума (БПМ), также немного должны вырасти зарплаты бюджетников. Кроме того, белорусы обязаны успеть заплатить ряд налогов. А что ждет военнообязанных, пенсионеров, рыбаков и других категорий граждан? Телеграф подготовил для вас подборку самых важных изменений, которые вступят в силу в последнем месяце осени.

Рост БПМ и зарплат, налог на квартиру, топливо. Вот что еще изменится в Беларуси в ноябре