Синоптики пообещали белорусам температуру, «как в марте». А какие области накроет шторм со снегом с 5 по 7 февраля?

Опубликовано: 04.02.2024 17:35 , Обновлено: 04.02.2024

Впереди еще три с лишним недели календарной зимы, а синоптики в последнее время говорят в основном о потеплении. И неделя с 5 по 11 февраля станет тому очередным подтверждением, рассказал в эфире государственного телеканала ОНТ синоптик Дмитрий Рябов. Он сообщил, что средняя температура ожидается на 3-5°C выше нормы, а «это характерно для марта». Но добавил, что погода сохранится «очень неустойчивой», предсказал осадки в различной фазе, порывистый ветер и «температурные качели». Более точный прогноз на ближайшие три дня опубликовал Беогидромет. А погодный ТГ-канал @nadvorie рассказал, откуда в наши края надвигается центровой циклон «Н» и что он с собой несет.

Погода на неделю

«Ожидается достаточно сильная разбежка в градусах по всей стране – холоднее будет в северо-восточных районах, намного теплее – в юго-западных», – рассказал Рябов.

По словам синоптика, в начале недели Беларусь будет находиться в зоне влияния атмосферных фронтов с Балтийского моря. Они принесут кратковременные осадки – мокрый снег и дождь. Ночью и утром местами – слабые туман и гололед, на дорогах – гололедица. Влажность до 90%, и так – всю неделю. Ветер ожидают западный, северо-западный, порывистый. Ночью в понедельник Рябов предсказал от -1 до +3°C, во вторник – на 3°C холоднее. Днем в понедельник – от -1 до +3°C, во вторник – от -2°C по Витебской области до +7°C по Гродненской.

В середине недели формировать погоду, по словам синоптика, будет очередной атмосферный фронт с юго-запада Европы: «Он продолжит закрывать небо плотными облаками, вызывая осадки в виде мокрого снега и дождя. гололед и туман останутся, также как и гололедица. Ветер западный, юго-западный, порывистый. Ночью в среду от -4°C по северо-востоку до +7°C по юго-западу, днем от +1°C по северо-востоку до +8°C по юго-западу».

По предварительным данным синоптиков, в начале второй половины недели на большей части территории страны пойдет мокрый снег, дождь. В пятницу осадки могут усилиться. Большая вероятность тумана. Ветер ожидают порывистый, временами довольно сильный. Рябов сообщил, что температура ночью будет от -6°C по северу до +6°C по юго-западу. Днем в четверг – от -3°C в северо-восточных районах до +6°C в юго-западных, в пятницу от -3°C в Витебске до +7°C в Гродно.

В будущие выходные синоптик предсказал неустойчивую погоду: «Пройдут осадки различной интенсивности в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-западный, умеренный, временами порывистый. Температура ночью – от -3°C по северу до +7°C по югу, в середине дня в субботу от -3°C в северо-восточных районах до +10°C тепла в юго-западных. В воскресенье – от +1°C в Витебске до +14°C в Бресте».

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Погода на 5-7 февраля

Тем временем, Белгидромет опубликовал погоду на первые три дня грядущей недели.

5 февраля , по данным службы, ожидается облачная с прояснениями погода. Во многих районах пройдут осадки – снег, мокрый снег, дождь. Ночью местами по стране ожидают сильный мокрый снег, налипание мокрого снега, слабый гололед. Гололедица – и 5 февраля, и 6-7. Ветер – западный, от умеренного до сильного порывистого по юго-западной половине. Температура воздуха минимальная ночью -4..+2°С, по юго-западу до +4°С; максимальная днем 0..+6°С.

6 февраля сохранится ветреная погода, сообщили синоптики. Снег, мокрый снег, периодически с дождем, продолжат идти на большей части территории страны. Ветер также н успокоится. Минимальная температура воздуха: ночью -6.. +1°С, максимальная днем от -3°С по северо-востоку до +7 °С по юго-западу.

7 февраля , по данным Белгидромета, ожидается облачная погода. Осадки – как и в прошлые дни. В отдельных районах предупредили о слабом тумане. Ветер пообещали переменных направлений порывистый, местами сильный порывистый. Минимальную температуру воздуха на среду предсказали такую: ночью от -10 °С по северо-востоку до +6°С по юго-западу; максимальную днем – от -4°С по северу до +8°С по югу страны.

Мы – в тылу большого циклона

Так описал нынешний режим небесной канцелярии ТГ-канал о погоде @nadvorie.

Сегодня мы в тылу большого многоцентрового циклона «Н», сообщил канал. «Следовательно, и погода в Беларуси сейчас и в ближайшее время будет определяться свойствами воздушной массы в тыловой части циклона, а она прохладная и влажная. А ещё и неустойчивая – это значит, склонная к образованию в благоприятные часы суток конвективных облаков, из которых выпадают осадки ливневого характера, часто штормовой интенсивности».

Вечером в воскресенье, 4 февраля, и дальше к ночи, по данным ТГ-канала, ожидается ветреная с осадками погода. Ветер 15-18 м/с, при температуре -1..+5°. Вечером в центре Беларуси даже могут быть сильные осадки в виде мокрого снега. Видимость – 500 метров. С северо-запада надвигается атмосферный фронт. Как минимум, на Витебскую область он несет серьезные осадки.

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