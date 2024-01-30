Это средство навсегда избавит от налипания снега и льда на колесные арки авто. Как нанести правильно?

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Опубликовано: 30.01.2024 12:24 , Обновлено: 30.01.2024

Зимой водители сталкиваются со многими проблемами. И одна из самых частых — налипание снега, грязи и льда на колесные арки автомобилей. Это не только ухудшает внешний вид машины, но и может вызвать коррозию и повреждение кузова. Однако есть эффективный способ, как предотвратить эту неприятность, чтобы сохранить машину в хорошем состоянии в течение всей зимы.

Протектор шины улавливает частицы замерзшей воды с дороги, забрасывая их в колесные арки. Со временем эти частицы могут накапливаться, образуя значительные массы, которые заполняют свободное пространство между кузовом автомобиля и резиной шины. Часть снега может выпасть естественным образом во время движения, но остальная часть может замерзнуть за ночь, образовав опасные ледяные образования.

Налипшие снег, грязь и лед представляют опасность для различных компонентов машины. Замороженный блок в колесной арке потенциально может повредить компоненты ходовой части, такие как башмаки или шарикоподшипники, особенно при активном рулевом управлении.

Более того, момент разрушения ледяного монолита во время движения может привести к отлету осколков на высокой скорости, что может привести к повреждению резинок, проводов ABS, тормозных шлангов или неравномерному износу шин.

Что делать?

Некоторые автовладельцы предпочитают вручную очищать колесные арки от снега и солевых отложений. Это можно сделать палкой или легкими ударами ногой.

Однако, есть способ, чтобы предотвратить налипание снега и льда на колесные арки. Сначала нужно заехать на автомойку самообслуживания и за минимальную плату промыть проблемные участки струей воды.

[info_b]После необходимо обязательно просушить колесные арки, чтобы вода не замерзла.[/info_b]

Затем эксперты посоветовали обработать поверхности колесных арок обычным силиконовым спреем. По их словам, силиконовое масло, содержащееся в спрее, предотвращает прилипание снега и воды.

Регулярное повторение этой обработки защищает арки от скопления снега и льда.

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