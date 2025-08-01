Синоптики пообещали белорусам до +30°С и новые дожди на выходных. А каким будет весь август?
В Белгидромете рассказали, какой будет погода в Беларуси в ближайшие выходные, а также дали долгосрочный прогноз на август. Главный вопрос белорусов — продолжаться ли такие сильные дожди и что ждать от температуры в последний месяц лета? Узнали подробности.
Так, по словам заместителя начальника службы метеорологических прогнозов Белгидромета Марины Грицкевич, август “стартует с прохладных позиций”.
Однако, предварительно, уже 3-го числа “температурный фон постарается вернуться в климатическое русло и даже превысит средние многолетние значения”, передает госагентство “Минск-Новости”.
Прогноз погоды на субботу 2 августа
Согласно прогнозу Белгидромета, в субботу 2 августа днем в стране будет переменная облачность. По западу Беларуси пообещали кратковременные дожди. Но вот местами могут прогреметь грозы, при которых ветер будет порывистым.
Температура ночью составит +10..+16°С, днем +23..+29°С.
Что ждать белорусам 3 августа?
По словам метеорологов, в воскресенье также ожидается переменная облачность. Днем на большей части территории страны кратковременные дожди и в отдельных районах грозы.
Температура воздуха ночью такая же — +10..+16, а днем поднимется до +23..+30°С.
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Как начнется следующая неделя?
Также синоптики дали прогноз и на начало следующей недели - понедельник 4 августа. Они сообщили о переменной облачности и кратковременных дождях (преимущественно по западу).
“Днем местами по Гродненской области будут отмечаться сильные дожди. В отдельных районах страны прогремят грозы”, — рассказали эксперты.
Температура ночью +12..+18°С, днем от +21°С по западу до +29°С по востоку страны.
Каким будет весь август?
Замначальника службы метеорологических прогнозов Белгидромета Марина Грицкевич рассказала, что по долгосрочным прогнозам, последний месяц лета “по температурному режиму и количеству осадков ожидается в пределах климатической нормы”.
При этом она обратила внимание, такие прогнозы “дают только общее представление о развитии атмосферных процессов, узнать, какая погода будет в конкретный день, они пока не позволяют”.
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