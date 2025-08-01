Грибники объявили, что в Беларуси боровики "пошли полянами". Где больше всего?
Профессиональный белорусский грибник Александр Горбацевич в своих соцсетях сообщил, что боровики "пошли полянами" и что он нашел "лучшую поляну в жизни". Узнали, где это и какими дарами леса похвастались другие грибники.
“Это чудо”
Так, Александр Горбацевич опубликовал несколько видео в TikTok, на которых он с “коллегами” показал “огромное количество” белых грибов.
“Вот уже волна пошла. Посмотрите, это ждет нас впереди еще огромное количество таких вот полян”, — сообщил один из грибников.
По словам Горбацевича, такую полянку они нашли в лесу Минской области 31 июля. В другом своем видео он сообщил, что насчитал “около 50 белых грибов”.
” Это чудо, как я называю, когда лес проснулся. Много грибов. Не старых, красивых”, — сказал он в ролике.
Вот какую “гору” боровиков они нашли в итоге:
Где еще белорусы нашли боровики?
Тем временем грибник Николай поделился в группе Вконтакте “Грибы. Грибные войска Беларуси” такой “красотой” боровиков, которые нашел в Смолевичском районе.
Меньше повезло Татьяне Белой из Бобруйска. Она рассказала, что боровики брать не хотела.
“Ещё раз убедилась, червивость 99%!”, — заявила она и поделилась, что не смогла “пройти мимо лисичек”. Также она нашла немного подосиновиков.
А в Оршанском районе “ничего нового”. По словам Жанны Усовой, в лесу “жирные лисички, тьма лосиных мух и огромный лось”.