Грибники объявили, что в Беларуси боровики "пошли полянами". Где больше всего?

🎥 Видео

Опубликовано: 01.08.2025 11:35 , Обновлено: 01.08.2025

Профессиональный белорусский грибник Александр Горбацевич в своих соцсетях сообщил, что боровики "пошли полянами" и что он нашел "лучшую поляну в жизни". Узнали, где это и какими дарами леса похвастались другие грибники.

“Это чудо”

Так, Александр Горбацевич опубликовал несколько видео в TikTok, на которых он с “коллегами” показал “огромное количество” белых грибов.

“Вот уже волна пошла. Посмотрите, это ждет нас впереди еще огромное количество таких вот полян”, — сообщил один из грибников.

По словам Горбацевича, такую полянку они нашли в лесу Минской области 31 июля. В другом своем видео он сообщил, что насчитал “около 50 белых грибов”.

” Это чудо, как я называю, когда лес проснулся. Много грибов. Не старых, красивых”, — сказал он в ролике.

Вот какую “гору” боровиков они нашли в итоге:

Где еще белорусы нашли боровики?

Тем временем грибник Николай поделился в группе Вконтакте “Грибы. Грибные войска Беларуси” такой “красотой” боровиков, которые нашел в Смолевичском районе.

Меньше повезло Татьяне Белой из Бобруйска. Она рассказала, что боровики брать не хотела.

“Ещё раз убедилась, червивость 99%!”, — заявила она и поделилась, что не смогла “пройти мимо лисичек”. Также она нашла немного подосиновиков.

А в Оршанском районе “ничего нового”. По словам Жанны Усовой, в лесу “жирные лисички, тьма лосиных мух и огромный лось”.