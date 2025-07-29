"А еще сколько выкинули!" — Белорусы собрали 114 боровиков в одном месте. Где?

🎥 Видео

Опубликовано: 29.07.2025 20:10 , Обновлено: 29.07.2025

Жители Беларуси похвалились в соцсетях, что собрали в лесу сразу 114 белых грибов. Они рассказали, что столько никогда не собирали, а также назвали место, где им улыбнулась удача.

“114 белых. Давно не было у нас такого” — слышно голос девушки за кадром. “У нас такого никогда не было. А еще сколько выкинули!”, — ответил ей мужчина.

Видео опубликовало издание NewGrodno.by. Там рассказали, что пара собрала грибы в окрестностях Поречья Гродненского района.

Ранее Telegraf.news писал, что грибной сезон в Беларуси в самом разгаре: соцсети заполонили фото с корзинами, вёдрами и даже багажниками, полными лисичек. Однако радуются далеко не все. Некоторым не хватает “благородных” грибов, другие же жалуются, что местами самих грибников гораздо больше, чем даров леса.

Белорусы поделились «рекордным» урожаем лисичек, который «можно вывозить багажниками». А есть ли другие грибы?