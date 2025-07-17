Синоптики объявили «оранжевую пятницу» и предупредили об очаге холода, приближающемся к Беларуси. Когда?

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Опубликовано: 17.07.2025 14:43 , Обновлено: 17.07.2025

Синоптики продлили действие оранжевого уровня опасности на пятницу, 18 июля, из-за зарядивших ливней с грозами. Узнали, в каких областях Республики метеорологическая ситуация будет наиболее острой, какую погоду синоптики спрогнозировали на выходные и когда ждать в Беларуси очаг холода, идущий из Центральной Европы.

“Завтра интереснее”

В оранжевый цвет на карте Белгидромета в ближайшие 24 часа окрасится половина Беларуси - Витебская, Гродненская и Минская области. Здесь синоптики на 17 июля спрогнозировали сильные ливни с грозами, которые будут сопровождаться усилением ветра (местами порывы во всех регионах страны могут достигать скорости 15-20 м/с ).

Карта мететоопасностей Белгидромета на 18.07.2025

Авторы Telegram-канала о погоде @nadvorie, в свою очередь, пояснили, что во второй половине дня с юга выйдет Черноморский циклон, который, как полагают специалисты, предопределит погоду в Беларуси на ближайшие выходные.

“Завтра интереснее. Планируется много дождя (а то что-то мало было, ага)”, - предупредили эксперты.

Специалисты пояснили, что в ближайшие 5 дней погода в Беларуси будет зависеть от высотного циклона и связанного с ним очага холода . В выходные он сместится на территорию нашей страны, а к следующему вторнику, 22 июля , покинет её.

“Высотный циклон [на карте обозначен буквой Н - прим. ред.] очень мощный, его циклоническая система ветра прослеживается до высоты 10–12 км и он сильно влияет на форму струйного течения (сильный ветер, >100 км/ч, дующий с запада на восток и опоясывающий весь земной шар, обычно на высоте 9–10 км)”, - объяснили эксперты.

По их прогнозам, к этой ночи на южной и юго-восточной периферии высотного циклона произойдет деформация струйного течения, ветер усилиться и в результате определённых атмосферных процессов зародится южный циклон, который доберётся до Беларуси к вечеру пятницы.









Их коллеги из Telegram-канала “Метеовайб” пояснили, что движению циклона на север, скорее всего, помешает гребень от антициклона над восточной частью европейской территории России.

“Поэтому он начнет расти в высоту и станет малоподвижным, а по его юго-восточной периферии, благодаря ведущему потоку, ожидается поступление довольно теплой и влажной воздушной массы с акватории Черного моря, что сделает его активность долгоживущей”, - спрогнозировали специалисты белорусам стабильно неустойчивый характер погоды как минимум до вторника, 22 июля.

По словам специалистов, наиболее интенсивные осадки будут идти в дневные часы. Местами до вторника ожидается выпадение более половины от месячной нормы осадков. Температурный фон 19-21 июля ожидается в диапазоне +13..+18°С ночью и +20..+27°С днём.

Кроме того, по мнению экспертов, условия будут благоприятными для формирования суперячеек (именно они являются источником активных и града), а также не исключена “небольшая вероятность” образования локальных торнадо - в Бресткой области и на стыке Минской, Могилёвской и Витебской областей в субботу, 19 июля.









Прогноз Белгидромета на 18-20 июля

Официальный прогноз Белгидромета на ближайшие три дня также изобилует упоминаниями о неблагоприятных погодных явлениях. Судя по всему, на этой неделе белорусы не дождутся “зелёной” карты на сайте государственных метеорологов.

На пятницу, 18 июля , Белгидромет спрогнозировал дожди на большей части территории в течение суток (днём во многих районах - сильные), с грозами и порывистым ветром.

Температура :

ночью +11..+17°С,

днем до +20..+26°С.

В выходные, 19 и 20 июля , Белгидромет обрисовал аналогичную синоптическую картину: дожди на большей части территории страны, местами сильные, в отдельных районах с грозами и градом , а также сильным порывистым ветров.

Температура :

ночью +11..+17°С,

днем до +20..+26°С (в отдельных районах Беларуси +18..+19°С ).

Смерч попал на видео под Минском

Ранее Telegraf.news рассказал, что грозы в последние недели не покидают Беларусь. На днях сильный ливень в Минске на какое-то время практически парализовал движение на отдельных участках городских улиц и проспектов, под Минском в это время даже зафиксировали смерч, а под Витебском - размыло дорогу.

Под Витебском ливнем смыло дорогу