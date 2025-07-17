Под Витебском ливнем смыло дорогу

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Опубликовано: 17.07.2025 12:06 , Обновлено: 17.07.2025

Утром 16 июля 2025 года автомобилисты в Витебском районе столкнулись с последствиями мощных ливней, которые обрушились на регион на кануне. За короткое время там выпало столько воды, что она переполнила мелкий ручей, обычно не доставлявший проблем автомобилистам, и часть дорожного полотна просто смыло потоком.

На месте размыва образовался обрыв, который оказался непреодолимым препятствием для легковых авто. Пришлось вызывать МЧС, привлекать ГАИ, чтобы пустить авто в объезд, и дорожные службы - чтобы засыпать образовавшийся провал в асфальтовом полотне.

Уже 17 июля в официальном Telegram-канал Витебского областного исполнительного комитета отчитались о завершении ремонтных работ на пострадавшем от непогоды участке местной автомобильной дороги Новка–Замосточье–Савченки–Ляхи.

Так рассказали, что после спада уровня воды специалисты филиала Витебское ДРСУ №144 устранили размыв земляного полотна и показали фото в формате “до и после”. Как видно по снимкам, буквально за сутки дорогу засыпали песком и утрамбовали, чтобы по ней могли проехать машины. Когда будут проводиться работы по восстановлению асфальтового покрытия, в облисполкоме пока не уточнили.

Движение по дороге пустили накануне, в 17:00 16 июля.









Ранее Telegraf.news рассказал, что мощные ливни, порой со шквалистыми ветрами, терзают различные районы Беларуси уже не первую неделю. Накануне они обрушились в том числе на Барановичи, где в результате подтопили местный рынок и затопили часть улиц. В какой-то момент местные жители могли наблюдать на одной из них весьма необычную картину: по затопленной проезжей части плыла скульптура железнодорожника — часть местной мемориальной инсталляции. Очевидцами необычного случая стали прохожие и водители в центре города.

В Барановичах памятник уплыл по затопленной после ливня улице