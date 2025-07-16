Смерч попал на видео под Минском

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Опубликовано: 16.07.2025 07:32 , Обновлено: 16.07.2025

Вчерашняя гроза, обрушившаяся во второй половине дня на столичный регион, отличилась не только мощными ливнями, нарушившими движение городского транспорта, но и достаточно редкими для Беларуси природными явлениями. В районе агрогородка Луговая Слобода под Минском, в частности, заметили и сняли на видео смерч.

“Луговая Слобода сегодня. Как-то так”, – поделился видео подписчик Telegram-канала “Минский район LIVE”.

В свою очередь специалисты Telegram-канала о погоде “Метеовайб” пояснили, что на кадрах - конденсационная воронка, которая образовалась при почти полном отсутствии сдвигов ветра в средней тропосфере и достаточно “скромных” параметрах сдвига ветра в слое 0-1 км —10-15 узлов.

“Судя по её низкому основанию, это мог быть смерч. Была неплохая относительная завихренность и хороший уровень доступной конвективной энергии в слое 0-3 км до 200 Дж/кг”, - подтвердили эксперты.

Ранее Telegraf.news рассказал, что накануне на столичный регион обрушилась гроза. В Минске сильный ливень на какое-то время практически парализовал движение на отдельных участках городских улиц и проспектов. Судя по всему, больше всего на этот раз досталось юго-восточным районом белорусской столицы: кое-где автомобилисты вынуждены стоять в 10-балльных пробках, а «Минсктранс» предупредил об остановке движения автобусов и троллейбусов по десяткам маршрутов.

«Партизанский плывёт» — Минск встал в 10-балльных пробках из-за ливня