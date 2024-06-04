Синоптики назвали самые «мокрые места» в Беларуси в ближайшие дни. Где пообещали грозы с градом?

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Опубликовано: 04.06.2024 14:59 , Обновлено: 04.06.2024

Белгидрометцентр выписал предупреждение об оранжевом уровне опасности на среду, 5 июня, для пять областей страны. Синоптики предупредили, что опасные грозы с сильными ливнями ожидаются ночью по югу Беларуси, а утром и днём - на большей части территории страны. Посмотрели, какой будет температура в ближайшие дни и где также не исключён град.

По данным Белгидрометцентра, грозы в ближайшие 24 часа ожидаются в следующих белорусских областях:

Брестской,

Гродненской,

Минской,

Могилёвской,

Гомельской.

Во всех этих регионах, за исключением Гродненской области, также ожидаются сильные ливни.

Карта метеопредупреждений Белгидромета

В связи с неблагоприятным прогнозом в МЧС дали белорусам стандартные рекомендации, которые сводят к тому, чтобы обезопасить себя от возможных последствий грозовой активности и потенциальных подтоплений, вызванных ливнями.

При этом температурный фон, судя по обновлённому прогнозу Белгидромета, в ближайшие три дня, с 5 по 7 июня , будет оставаться на нынешнем уровне - ночью температура не будет опускаться ниже +7..+14°С, в зависимости от региона, а днём держаться в диапазоне от +19°С до +27°С.

Тем временем авторы Telegram-канала Nadvorie озвучили “самый свежий” расчет двух модели прогноза погоды ECMWF и ICON, который показывает, что в ближайшие сутки 4-5 июня “на Беларусь выльется приличное количество дождя”.

“Наиболее мокрыми местами”, согласно расчётам обеих моделей, станет район Солигорска, где, по данным ICON, может выпасть до 100 мм осадков, то есть больше месячной нормы.

По данным Telegram-канала Meteo Channel, который сослался на Estofex, ЕСМWF и ICON, в районе Солигорска выпадет и вовсе 110 мм. Авторы канала сообщили, что Estofex уже “отметил темперамент наступающего южного циклона” и сделал предупреждение 1 уровня по югу Беларуси из-за сильных дождей и града .

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“Думаю завтра Еstofex также может дать предупреждение 1 уровня, которое охватит уже большую часть республики”, - сообщили авторы канала.

В этом же Telegram-канале опубликовали фотографии торнадоопасной суперячейки, образовавшейся во время грозы в Могилёвской области днём 1 июня 2024 года. Местному “охотнику” за грозами Владиславу Бурдейко удалось снять молнии, рассекающие эту суперячейку.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что жители жители деревни Ольховцы Ляховичского района Брестской области пожаловались на местного производителя яблок и груш ООО “Яблоневый посад”. “Яблоком раздора” стала противоградовая установка “Зенит”, которую начало применять предприятие. По мнению сельчан, именно из-за неё деревня страдает от недостатка осадков.

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