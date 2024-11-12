Синоптики назвали дату, когда Беларусь накроет слоем снега в 2 сантиметра

Опубликовано: 12.11.2024 11:12 , Обновлено: 12.11.2024

Две недели назад в Беларуси заметили первый снег. Незначительные осадки выпали в Гомеле и Витебске, немного "прошлись" по Могилёву. Однако, как водится, задерживаться не стали, подарив нам с вами ещё более-менее комфортную погоду. Между тем синоптики тематического канала Nadvorie предупредили: уже в среду кое-где по югу и центру Республики белорусов ждёт "снежный покров" и гололедица.

По данным специалистов, сегодня последний день, когда страна находится на “западной периферии” антициклона в “прохладной и влажной воздушной массе”. Несмотря на то, что в некоторых местах по Республике уже наблюдается небольшой снег, завтра, 13 ноября, по мнению синоптиков, его станет ещё больше.

“Завтра антициклон отойдёт на восток ещё дальше и территория страны окажется в зоне размытого фронта окклюзии. Так что завтра в Беларуси возможен небольшой снег при около нулевой температуре воздуха. На глубокие сугробы я бы не надеялся: расчёты показывают, что местами на юге и в центре страны может образоваться снежный покров высотой 0,5-2 сантиметра”, — отметили специалисты тематического канала о погоде Nadvorie.

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В то же время эксперты “Метеовайба” добавили, что антициклон Zayyan покидает Республику и “уже завтра” мы окажемся на “северной периферии небольшого циклона с юга”. Проще говоря, в Беларуси сохранится прохладная погода, местами пройдут небольшие осадки с преобладанием мокрого снега. В отдельных районах, по мнению экспертов, газоны “могут побелеть”, а на дорогах “не исключена гололедица”.

Какой будет погода в ближайшее время?

Белорусский синоптик Дмитрий Рябов отметил, что во второй половине недели, 14-15 ноября, погода в стране «окончательно испортится» из-за активного циклона с запада. Ожидаются дождь и мокрый снег, усиление ветра и заметное похолодание. «В Беларусь придет предзимье», — сказал специалист.

Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах от -1°C до +4°C. В четверг днём — от +1°C на юго-востоке до +8°C на западе, а в пятницу ожидается похолодание до +3°C.

В конце недели, 16-17 ноября, согласно прогнозу, станет еще холодней. Синоптик предрёк белорусам облачную с прояснениями погоду, местами кратковременные осадки — преимущественно в виде снега и мокрого снега. Ночью температура будет колебаться от -6 до -3°C, в середине дня в субботу – от -3 до 0°C, в воскресенье – около 0°C.

Ранее Telegraf.news писал, что специалисты скорректировали долгосрочный численный прогноз средней температуры воздуха грядущей зимой. Судя по обновлённым данным модели CFS E3, за аномально тёплой осенью-2024 придёт такая же аномально тёплая зима.

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