"Эй, придержите зиму" — Жители Гомеля и Витебска сняли на видео первый снег

🎥 Видео

Опубликовано: 02.11.2024 15:31 , Обновлено: 02.11.2024

Начало ноября выдалось для некоторых белорусов незавидным. Сперва синоптики выписали предупреждение об оранжевом уровне опасности, а уже через несколько часов в Гомеле выпал первый снег. Судя по кадрам из социальных сетей, осадки были несильными, однако это не помешало некоторым даже... слепить снеговика.

В комментариях к некоторым роликам из TikTok многие засомневались, мол, как так: снег был, а я не видел. В ответ на это авторы видео утверждали, что осадки продлились недолго, буквально пару минут, после чего и вовсе выглянуло солнце. К слову, снег сегодня заметили не только в Гомеле, но и как минимум в Витебске.

“Ой, не надо преувеличивать. Пять минут — и всё, осенняя погода”, — написала под одним из роликов пользовательница TikTok. Другой белорус добавил: “Я ещё резину зимнюю не купил. Эй, придержите зиму”.

Ранее Telegraf.news писал, что в “Белэнерго” сообщили о последствиях непогоды, которая накануне прошлась по территории Беларуси. Из-за оранжевого уровня опасности, который синоптики объявили на пятницу и субботу, без электричества остались около 170 населённых пунктов. Больше всего, по данным энергетиков, пострадала Витебская область.

В Беларуси ветер оставил без света более 150 городов и деревень. Чего ждать в ближайшие сутки?