В Беларуси запретили ловить рыбу в 140 местах. На каких реках и почему?

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Опубликовано: 10.04.2023 10:45 , Обновлено: 10.09.2023

Министерство сельского хозяйства и продовольствия и Национальная академия наук (НАН) Беларуси определили перечень зимовальных ям на белорусских реках. Всего по стране ловить рыбу запретили в 140 местах - для сохранения её популяции.

Новый перечень запретных для рыболовов мест определен совместным постановлением Минсельхозпрода и НАН Беларуси от 15 марта 2023 года №34/2. Оно вступило в силу после официального опубликования на Национальном правовом интернет-портале.

[info_b]Зимовальная яма - участок водоема, где рыбы пережидают холодный сезон года. В таких местах рыба становится легкой добычей рыболовов, в связи с чем белорусское природоохранное ведомство вводит там запрет на ловлю рыбы - для сохранения её популяции.[/info_b]

В приложении к постановлению перечислили все реки, на которых выявлены зимовальные ямы и где вводится запрет на лов рыбы. Такие места есть на следующих белорусских реках:

Березина,

Днепр,

Нёман,

Припять,

Сож,

Страча.

Полный перечень с с указанием мест расположения зимовальных ям по областям, их площадью и точными географическими координатами можно посмотреть по ссылке.

Напомним, с 15 апреля в Беларуси вступает в силу запрет на лов судака. За его нарушение рыбакам грозит внушительный штраф, предупредили в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира.

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А до 23 апреля в некоторых областях Беларуси действует также запрет на лов щуки. Сезонные ограничения для рыболовов связаны с весенним нерестом рыбы.

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