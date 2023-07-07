Штраф до 296 рублей. В ГАИ рассказали, какая одежда должна быть на белорусских велосипедистах

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Опубликовано: 07.07.2023 17:07 , Обновлено: 07.07.2023

В Госавтоинспекция напомнили, чем обязательно должен быть оборудован велосипед, какая и когда должна быть на велосипедисте одежда, и в каких случаях грозит штраф.

Говоря про пешеходные переходы, то инспектора отметили, что велосипедисты могут не спешиваться при их пересечении, однако при этом должны ехать со скоростью пешехода. «Это нужно для того, чтобы водитель имел возможно заранее увидеть велосипедиста», — пояснили в ГАИ.

С какой скоростью велосипедист должен ехать по пешеходному переходу?

В случае перевозки на велосипеде детей, то их можно возить только в специальном велокресле, которое оборудовано фиксацией для ног. При этом на голове у ребенка обязательно должен быть шлем (так можно перевозить детей не старше семи лет).

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При движении по загородным дорогам вне велодорожки, следует обязательно использовать одежду со световозвращающими элементами.

Что касается зеркала заднего вида, то его ставить на велосипед не обязательно.

Какой грозит штраф?

Согласно белорусскому законодательству, нарушение Правил дорожного движения пешеходом и другими участниками дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки, – влечет наложение штрафа в размере от 111 до 296 рублей (от трех до восьми базовых величин).

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что в ГАИ напомнили белорусам, когда штрафы вырастают сразу на 2 базовые величины:

В ГАИ напомнили белорусам, когда штрафы вырастают сразу на 2 базовые величины