В ГАИ напомнили белорусам, когда штрафы вырастают сразу на 2 базовые величины

Опубликовано: 07.07.2023 15:43 , Обновлено: 07.07.2023

В ГАИ решили разъяснить белорусам, почему те могут заплатить на 2 базовые величины больше изначальной суммы штрафа. Все дело в сроках уплаты.

Видимо, чтобы подчеркнуть актуальность своих разъяснений в пресс-службе ведомства использовали капслок и много восклицательных знаков.

“ГАИ НАПОМИНАЕТ!!! Если в отношении вас вынесено постановление в виде штрафа, то его необходимо оплатить В 30-ДНЕВНЫЙ СРОК”, - сообщили в гомельском областном управлении ГАИ.

Если же белорус забудет оплатить положенную сумму в указанный срок, то “примененный размер штрафа УВЕЛИЧИВАЕТСЯ на 2 базовые величины”, напомнили в ГАИ.

Если же и тогда провинившийся по каким-то причинам не оплатит, то материал составленного ранее административного дела направят в отдел принудительного исполнения. Работники этого ведомства для взыскания штрафа уже могут применять куда больше мер воздействия:

опись и (или) изъятие имущества,

наложение ареста на имущество,

арест денежных средств,

запрещение пользоваться принадлежащим имуществом,

временное ограничение права на управление транспортными средствами и другие неприятные меры.

Ранее Телеграф сообщил, что министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков 29 марта приказал сотрудникам Госавтоинспекции максимально «жестко» наказывать белорусов за грубые нарушения Правил дорожного движения (ПДД).

Конфискация и лишение — Глава МВД приказал ГАИ «жестко» наказывать белорусских водителей

А уже в мае министр пошел ещё дальше и сказал, что самого жёсткого наказания заслуживают не только те, кто злостно нарушил ПДД.

Не только водителей. Глава МВД Беларуси потребовал жестко наказывать за «административку». Кого не коснется?