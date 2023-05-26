С какой скоростью велосипедист должен ехать по пешеходному переходу?

Опубликовано: 26.05.2023 17:46 , Обновлено: 27.05.2023

Почти наступило лето, у детей скоро каникулы, велосипедистов на улицах стало больше. В Госавтоинспекции рассказали, с какой скоростью на велосипеде можно ехать по пешеходном переходу.

Согласно п.151 ПДД РБ, на пешеходном переходе велосипедист может не спешиваться, но при этом он обязан двигаться со скоростью идущего шагом пешехода (примерно, 5 км/ч).

В ГАИ отметили, что это правило часто игнорируется, что в свою очередь приводит к происшествиям и созданию опасных ситуаций на дороге.

Ранее Телеграф писал, что ГАИ объявила рейды на дорогах Беларуси у границ Украины и России.

ГАИ объявила с 26 по 29 мая рейды на дорогах Беларуси у границ Украины и России