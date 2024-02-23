Штраф до 2000 руб. В налоговой предупредили, кому нельзя продавать цветы к 8 марта

Опубликовано: 23.02.2024 11:09 , Обновлено: 23.02.2024

Накануне 8 Марта повсеместно появятся торговые точки по продаже предпраздничных цветов – тюльпанов и не только. Тем, кто решил поучаствовать в этом процессе в качестве продавца, налоговая инспекция сообщила о правилах, за нарушение которых предусмотрены немалые штрафы.

Продавать цветы к праздникам по-прежнему можно без регистрации в качестве ИП, напомнили в налоговой. Однако торговля разрешена только в установленных местах, при уплате единого налога либо имея регистрацию в приложении «Налог на профессиональный доход».

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Если выбрать уплату единого налога , то физлицу следует стать на налоговый учёт, представить в налоговые органы уведомление, в котором будет указан вид товара и место продажи. А после – уплатить определённую сумму. Ставки единого налога в месяц в различных регионах – 130-155 рублей. А если торговать меньше 15 дней, то – в два раза меньше.

При выборе налога на профессиональный доход нужно установить специальное приложение и через него проинформировать налоговую инспекцию.

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[inf]Важный момент: желающим продавать цветы и продукцию цветоводства нельзя привлекать к торговле других лиц, в том числе членов семьи.[/inf]

Продавать цветы (и другую продукцию цветоводства) можно на торговых местах, выставках, ярмарках и (или) в иных установленных местными исполнительными и распорядительными органами местах.

За нелегальную торговлю цветами может грозить предупреждение и взыскание пятикратного налога, при повторных случаях – штраф от 10 до 50 базовых (от 400 до 2000 рублей).

Ранее Телеграф писал, что впечатляющие 6 миллионов просмотров набрали в TikTok видео, которые выложил автор под ником Petrovich_v. Комментариев собрал тоже прилично. В ролике мужчина показал, как выращивает тюльпаны прямо у себя в комнате. И не кустиком, а целыми плантациями.

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