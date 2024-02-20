«Молодец, водку не пьет» – Белорусы оценили тюльпановую плантацию на фоне советской стенки

🎥 Видео

Опубликовано: 20.02.2024 14:01 , Обновлено: 20.02.2024

Впечатляющие 4-5 миллионов просмотров набрали в TikTok видео, которые выложил автор под ником Petrovich_v. Комментариев собрал тоже прилично – около десяти тысяч. В ролике мужчина показал, как выращивает тюльпаны прямо у себя в комнате. И не кустиком, а целыми плантациями.

Судя по другим роликам, опубликованным на канале, у мужчины богатый опыт выращивания цветов в «четырех стенах». Секреты цветоводства Петрович не раскрыл, но кадрами впечатлил однозначно. Чего только люди не написали под видео.

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Красота и налоги

В большинстве комментариев – восхищение от самой идеи и от проделанной работы.

После радужного отклика «Скольких женщин этот мужчина осчастливит на 8 марта!» тут же последовал предостерегающий: «Петрович, налоги не забудь заплатить с продажи тюльпанов».

Кто-то выразил сомнения: «Это, конечно, здорово, но я представляю, какая сырость в комнате; «А что у соседей снизу? Подтеки на потолке и большая влажность?». На это автор видео ответил, что дом у него свой и соседей под ногами и через стену нет.

Наблюдательный человек заметил: «О, и стенка советская! У меня похожая была».

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Как подгадать к 8 Марта?

Спросили конкретно по садоводству и получили ответы. «Подскажите, а когда нужно садить тюльпаны, чтоб они выросли к 8 Марта?» – «В конце октября». «А что за землю вы используете?» – «Грунт, торф, песок».

Кто-то позавидовал: «У меня на окне три луковицы вырасти не могут, а тут посреди комнаты целый сад…»

«Вот отличный способ заработать пенсионеру», – прокомментировал увиденное один из участников обсуждения. И получил поддержку: «Молодец, водку не пьет, не лодырничает, делом занимается. И людям красоту выращивает, супер!».

Одна женщина, восхитившаяся увиденным, написала: «Если у моего мужа не будет такой комнаты в доме, то зачем мне муж…».

К слову, многие отметили внешнее сходство Петровича с очень известным в Беларуси человеком.

И, конечно, провели параллель с известной песней: «Миллион тюльпанов – как миллион алых роз!».

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