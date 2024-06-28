Штраф до 1200 рублей. В милиции назвали три города Беларуси, где отправят во дворы жилых домов патрули и добровольцев

Опубликовано: 28.06.2024 15:13 , Обновлено: 28.06.2024

Сразу в трёх белорусских городах - Мозыре, Калинковичах и Речице - милиция объявила профилактическую акцию "Трезвый двор". В этот раз к ней решили привлечь членов добровольных дружин предприятий и организаций. Им предстоит вместе с милиционерами отправиться в рейды по дворам, чтобы выявлять правонарушителей, которым заранее пригрозили немалыми штрафами.

Как рассказали в официальном Telegram-канале органов внутренних дел Гомельской области, рейдовые мероприятия намечены милиционерами на вечер 28 июня . Под особый контроль решили взять дворовые территории и торговые точки у многоквартирных застроек.

“Суть акции “Трезвый двор” - борьба с пьянством на улицах. Ведь, пребывание отдельной категории граждан на улице может затягиваться до глубокой ночи и не всегда в трезвом виде с соблюдением общественных норм”, - пояснили в милиции и предупредили белорусов об административной ответственности за распитие алкоголя в общественных местах.

В правоохранительных органах напомнили, что согласно статье 19.3 КоАП Республики Беларусь, выпивать алкоголь (равно как и употреблять наркотические или психотропные вещества) запрещается в общественных местах, например:

на улице (например, во дворе многоэтажки),

на стадионе,

в сквере или парке,

в общественном транспорте.

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При этом речь идёт как о крепком алкоголе, так и о слабоалкогольных напитках, в том числе пиве. Более того, штраф можно получить не только за распитие спиртного, но и просто за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Штраф за оба нарушения будет одинаковым - до восьми базовых величин (то есть до 320 рублей сегодня).

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Кроме того, в милиции напомнили про штрафы за ещё одно правонарушение, которым зачастую “грешат” люди в нетрезвом состоянии - “оскорбительное приставание к гражданам и другие умышленные действия, нарушающие общественный порядок, деятельность организаций или спокойствие граждан и выражающиеся в явном неуважении к обществу”. За такое “мелкое хулиганство”, согласно статье 19.1 КоАП, в Беларуси могут оштрафовать на 2 - 30 базовых величин (то есть до 1200 рублей сегодня) или отправить на общественные работы или административный арест.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Министерство внутренних дел Беларуси недавно предложило отправлять детей и подростков в специальные воспитательные учреждения не только по приговору суда, но и просто по инициативе самих родителей.

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