Глава МВД Кубраков приказал активнее заняться этими белорусами-"тунеядцами" - "Есть нереализованный потенциал"

Опубликовано: 23.05.2024 15:47 , Обновлено: 23.05.2024

Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков на заседании коллегии МВД в Минском районе поручил сотрудникам милиции эффективнее работать с одной категорией белорусов, которые не заняты в экономике. В частности, Кубраков поручил "повысить уровень профилактического воздействия" на них.

Как рассказали в Telegram-канале “МВД Беларуси”, за первые четыре месяца 2024 года уменьшилось число тяжких и особо тяжких рецидивных преступлений, которые совершают в селах и деревнях люди, “не занятые трудом и находящиеся в состоянии алкогольного опьянения”.

“Вместе с тем очевидно, что в данном направлении имеется нереализованный потенциал”, - заявил Кубраков. И рассказал, что нужно делать. Во-первых, по его словам, надо продолжить выстраивать “конструктивное взаимодействие” граждан, которые вышли из мест лишения свободы, и местных органов власти, госструктур по трудовой и социальной адаптации.

Также, продолжил глава МВД, важно определить “эффективные механизмы” по содействию в трудоустройстве этих белорусов. “Наряду с этим нужно повысить уровень профилактического воздействия на подучетных, уклоняющихся от трудоустройства. Законодательная и нормативная правовая база в целом позволяет это делать, механизмы определены”, - отметил Кубраков.

Ранее Telegraf.news приводил комментарий милиции по теме распития алкоголя на улице. Как рассказали в МВД, в ряде специально оборудованных мест, к примеру, кафе с террасами, при условии, что организация имеет разрешение на продажу алкогольных напитков, их распитие там разрешено.

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