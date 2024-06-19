МВД предложило белорусам по собственной воле отправлять своих "трудных" детей в спецучреждения

Опубликовано: 19.06.2024 15:10 , Обновлено: 19.06.2024

Министерство внутренних дел инициировало ряд важных изменений в белорусском законодательстве, в частности, изменяющих условия направления детей и подростков в специальные воспитательные учреждения. Ведомство предложило отправлять туда несовершеннолетних не только по приговору суда, но и просто по инициативе самих родителей. Какие ещё законодательные ограничения для подростков предложили в МВД?

Изменения предусмотрены Законом “Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних”, который вынесен на рассмотрение белорусских депутатов на ближайшей сессии Палаты представителей.

Так, как рассказал Александр Близнюк начальник отдела организации работы инспекций по делам несовершеннолетних управления профилактики ГУОПП МОБ МВД, белорусам планируют дать возможность отправлять своих детей в специальное воспитательное учреждение на срок от трех месяцев до года. Для этого достаточно будет просто написать заявление. В ведомстве это назвали “мерой профилактики преступлений на более раннем этапе”.

“Сейчас в спецучреждение по решению суда уезжают совершившие преступление и серию административных правонарушений. Мы же хотим предотвратить столь тяжкие последствия”, - пояснил Близнюк.

Представитель силового ведомства посетовал на то, что помочь подростку, “не вырвав его из дурного окружения, крайне сложно, даже стараниями первоклассных врачей и психологов”, и нередко родители “проигрывают борьбу за своего ребенка”. В таких случаях родителям предложили самостоятельно “инициировать помещение ребенка в учреждение”, причём самостоятельно определить, на какой срок оставлять там своё чадо, и оставить им право забрать его домой раньше. Близнюк подчеркнул, что направление в специальное воспитательное учреждение - “не приговор для подростка”.

“Многие из них, проведя там год-два, больше не преступают закон, а некоторые даже добиваются определенных высот в жизни. Вот мы и хотим добиться, чтобы дети останавливались раньше, чем совершат злодеяние”, - пояснил представитель МВД.

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Кроме того, МВД инициировало очередные изменения Кодекса об административной ответственности, в том числе, и касательно подростков. В частности, для них предложили ввести полный запрет на употребление алкоголя.

“Сейчас подростку нельзя пить только в общественных местах, а вот за то, что он поднимет рюмку в квартире, наказать его нельзя, а это неправильно”, - аргументировал это решение Близнюк. По его словам, согласование этого вопроса с другими госорганами должно завершиться к сентябрю.

Ещё одна новация в разработке ведомства касается запрета на использование вейпов (электронных систем курения) несовершеннолетними.

Ранее Telegraf.news рассказал, что ещё в конце прошлого года министр внутренних дел Иван Кубраков заявил, что в скором времени в спецшколы начнут отправлять детей, страдающих от наркотической и алкогольной зависимости - для реабилитации, а за некоторые правонарушение, от ответственности за которые детей и подростков по закону освобождают, их начнут ставить на профилактический учет.

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