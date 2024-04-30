"Меня возле подъезда забрали" - В милиции рассказали, когда можно пить на улице. Белорусы спросили, как дойти до дома

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Опубликовано: 30.04.2024 09:17 , Обновлено: 30.04.2024

В преддверии майских праздников МВД Беларуси предупредило о запрете распития спиртных напитков в общественных местах. Представитель ведомства на пресс-конференции в "Доме прессы" напомнил об ответственности и рассказал, где распивать спиртное можно и что последует за нарушения. Пользователи соцсети посетовали на случаи задержаний около подъездов и по пути домой.

“Я не понял. Так что, уже и на отведённой территории нельзя пиво пить? В палатках? Разъясните это”, - написал один из пользователей TikTok в комментариях к видео с пресс-конференции.

Представитель МВД подчеркнул, что в ряде специально оборудованных мест, например, таких как кафе с террасами, при условии, что организация имеет разрешение на продажу алкогольных напитков, их распитие разрешено. В иных же общественных местах (пляжах, парках, скверах) распитие спиртных напитков является нарушением.

Также сотрудник силового ведомства заметил, что ответственность за распитие спиртных в общественном месте наступает с 16 лет.

“Если ребёнку меньше 16 лет, то с ним проводится профилактическая беседа. При необходимости его поставят на учёт, а о нарушении сообщают в учреждение образования. К административной ответственности будут привлечены родители”, - рассказал милиционер на пресс-конференции.

Многие белорусы в комментариях начали задаваться вопросами о том, как дойти до дома из кафе без проблем, будучи уже “навеселе”. Как оказалось, вопросов даже к в меру выпившим белорусам у сотрудников МВД временами возникает множество.

“Вышел из кафе и штраф за нахождение в алкогольном состоянии в общественном месте”, - резюмировал один из комментаторов.

“Соседи были на юбилее, вышли на улицу ждать такси. Ага, документы, не трезвый вид… И видят ведь, что семейная пара, не скандалят, тихо стоят ждут машину, так нет - цепляются. Это наша работа, говорят. Это работа?”, - возмутился один из пользователей соцсети, а другой дополнил комментарий своей историей:

“Я на свое день рождения вышел мусор вынести, был абсолютно адекватный и почти трезвый (выпил, наверное, парю рюмок), так меня чуть не скрутили с этим мусором, притащили в КПЗ. Вышел старший и когда выслушал меня, то отпустил. Дома все в шоке были, вышел и пропал на полтора часа почти”.

Кто-то предположил, что находиться в кафе придётся “пока не протрезвеешь”, а некоторые заметили, что с такими правилами и вовсе пить лучше только дома.

Также многие комментаторы посетовали на запрет распивать спиртные напитки около своего подъезда.

“Меня возле подъезда забрали. Отвезли в участок и отпустили. Пришлось опять весь путь преодолевать пешком”, - рассказал ещё один комментатор.

“Ну и я пью возле подъезда пиво. После работы я устал”, - оправдал свои действия ещё кто-то.

[info_b]Согласно статье 19.3, само распитие алкогольных (в том числе и слабоалкогольных напитков, пива) в общественном месте наказывается штрафом до 8 базовых величин (320 рублей.) Также в КоАП предусмотрена ответственность за «появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность» с таким же штрафом.

В КоАП определено, какое именно место является общественным. Это улица, парк, сквер, стадион, а также общественный транспорт,[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал о том, что милиция предупредила белорусов о суровом наказании, которое может грозить им за нарушение правил проведения массовых мероприятий. Помимо существенных штрафов в некоторых случаях белорусам могут грозить общественные работы и даже административный арест.

Штраф до 4000 рублей. В МВД предупредили белорусов о наказании за неправильное проведение массовых мероприятий