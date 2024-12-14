В каком случае белорусам нужно согласовывать установку ёлки? Адвокат объяснила

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Опубликовано: 14.12.2024 17:46 , Обновлено: 14.12.2024

Оказывается, поставить ёлку по собственному желанию и за свой счёт можно не всегда. Адвокат юридической консультации Центрального района Минска Кристина Якута-Марчук рассказала про случай, когда это нужно обязательно согласовывать с другими.

Речь идёт о новогодней красавице, если вы вдруг захотите установить её во дворе многоэтажного дома. Фактически законом такие действия не запрещены, однако за содержание придомовой территории отвечают товарищество собственников, жилищный кооператив, ЖЭУ и т.п.

Поэтому если вам хочется установить во дворе ёлку, это нужно обязательно согласовать с теми, в чьём ведении находится конкретный земельный участок, объяснила специалист. По её словам, самовольно установленные деревья, которые никто ни с кем не согласовывал, чаще всего убирают: это делают те самые представители организаций, которые несут ответственность за состояние придомовой территории.

“Важно также, что речь идёт в том числе и о безопасности – во дворах часто играют дети, а самовольно установленные ели могут быть небезопасными для лиц, находящихся во дворе”, — отметила Кристина Якута-Марчук, передала газета “Аргументы и факты”.

Какой штраф грозит за самовольно срубленную ёлку?

Ранее заместитель руководителя по идеологической работе Новогрудского лесхоза Александр Гарнастай рассказал белорусам об административной ответственности за самовольно срубленные ёлки. Напомним, просто так прийти в лес за новогодней красавицей нельзя — для этого по всей стране организовывают ёлочные базары.

По словам Александра Гарнастая, накануне праздников государственная лесная охрана следит за порядком в особом режиме. Так, за каждое самовольно срубленное дерево белорусам грозит штраф от 5 до 30 БВ (200-1200 белорусских рублей). Выходит, купленная на базаре выйдет всё-таки дешевле.

«…Вместе с тем, виновные обязаны будут возместить ущерб, причинённый окружающей среде и заплатить стоимость незаконно заготовленной лесной продукции в размере одной базовой величины (40 рублей. — Прим. Ред.), – подчеркнул представитель Новогрудского лесхоза.

Ранее Telegraf.news писал, что в Минске начали свою работу ёлочные базары. Кроме того, лесхозы по всей стране озвучили цены на новогодние деревья в 2024 году. По словам представителей ведомств, стоимость ёлки зависит от её высоты и региона, где организована торговля.

Сколько будут стоить живые ёлки в 2024 году? Лесхозы озвучили цены для всей Беларуси