Сколько придётся заплатить за незаконно срубленную ёлку? В Новогрудском лесхозе назвали размер штрафа

Опубликовано: 11.12.2024 18:04 , Обновлено: 11.12.2024

Заместитель руководителя по идеологической работе Новогрудского лесхоза Александр Гарнастай рассказал белорусам об административной ответственности за самовольно срубленные ёлки. Напомним, просто так прийти в лес за новогодней красавицей нельзя — для этого по всей стране организовывают ёлочные базары.

По словам Александра Гарнастая, накануне праздников государственная лесная охрана следит за порядком в особом режиме. Так, за каждое самовольно срубленное дерево белорусам грозит штраф от 5 до 30 БВ (200-1200 белорусских рублей). Выходит, купленная на базаре выйдет всё-таки дешевле.

”…Вместе с тем, виновные обязаны будут возместить ущерб, причинённый окружающей среде и заплатить стоимость незаконно заготовленной лесной продукции в размере одной базовой величины (40 рублей. — Прим. Ред.), – подчеркнул представитель Новогрудского лесхоза.

[info_b]Если говорить о штрафных санкциях не для простых белорусов, то, согласно ст. 16.17 КоАП РБ, за самовольную незаконную рубку ели или сосны ИП грозит штраф в размере от 20 до 200 БВ (80-8000 рублей), а юридическому лицу и того больше — от 50 до 300 БВ (2000-12000 рублей).[/info_b]

Как узнают?

Специалист рассказал, что “для более эффективного пресечения” незаконных рубок деревьев и их провоза без соответствующего разрешения, лесхоз совместно с милицией, представителями госинспекции охраны животного и растительного мира и другими органами организуют рейдовые мероприятия и посты проверки автомобилей на дорогах, передала районная газета “Новае жыццё”.

[info_b]Согласно ст. 277 УК РБ, «незаконная рубка или повреждение до степени прекращения роста древесно-кустарниковой растительности в эксплуатационных лесах, повлекшие причинение ущерба в особо крупном размере, наказываются штрафом, или исправительными работами на срок до 2 лет, или арестом, или ограничением свободы до 5 лет, или лишением свободы на тот же срок.[/info_b]

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Почём будут живые ёлки этой зимой?

Ранее начальник управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Наталья Мельникова озвучила “примерные розничные цены” на живые ёлки в этом году. По её словам, в текущем сезоне запланировано проведение 590 ёлочных базаров, где цены на деревья, как и всегда, будут варьироваться от их высоты.

По её словам, стоимость новогодних елей будет примерно такой:

до 50 сантиметров — 5 рублей,

до 1 метра — 13 рублей,

до 2 метров — 16 рублей,

до 3 метров — 23 рубля.

«Если ёлка будет выше, то будет выше и цена. Ели в кадках будут продаваться по цене от 28 рублей, ёлочные букеты — от 4 рублей», — заверила Наталья Мельникова, передала газета «СБ. Беларусь сегодня».

Ранее Telegraf.news писал про простой “бабушкин” трюк, который позволит живой ёлке не осыпаться и простоять максимально долго. Кроме того, своими советами поделились и в Минлесхозе.

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