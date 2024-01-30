Штраф до 1200 руб. В ЖКХ предупредили об ошибках в содержании домашних животных

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Опубликовано: 30.01.2024 19:39 , Обновлено: 30.01.2024

Люди, взявшие домой собаку или кошку, порой не задумываются о том, что по закону такое «подселение» нужно, во-первых, зарегистрировать, а во-вторых, еще и заплатить налог – если взяли песика. Котики пока без налога. За «забывчивость» в этом деле полагается штраф – до 15 базовых, сейчас это 600 рублей. Но есть и более дорогостоящие нарушения, о которых многие не знают.

Домашних животных регистрируют бесплатно. Для этого нужно прийти в свой ЖЭС с паспортом и написать соответствующее заявление, рассказалив Барановичском ЖКХ. А с марта 2023 года этим занимаются службы «Одно окно» администраций районов согласно Указу Президента Республики Беларусь от 06.09.2022 г. № 311, напомнилив Минском городском жилищном хозяйстве. Владельцам собак потенциально опасных пород, помимо паспорта, нужно принести и удостоверение о прохождении обучения на курсах по разведению, содержанию и уходу за собаками.

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Физические лица, владеющие собаками в возрасте трех месяцев и старше, обязаны платить налог за владение собаками, сообщилив Брестской областной коллегии адвокатов. С 1 января 2024 года ставка налога выросла на 80 копеек – с 11,10 до 11,90 руб. За потенциально опасные породы ставка увеличилась до 59,6 руб., раньше было 55,6.

В одной квартире разрешается содержать не более двух собак или кошек, напомнили в коллегии.

Потенциально опасные породы собак:

Айну Акабаш Американский пит-бультерьер Американский стаффордширский терьер Анатолийский карабаш Английский мастиф Бельгийский мастиф Бордоский дог Бульмастиф Бультерьер Восточноевропейская овчарка Горская гончая Грецкая овчарка Доберман Владека Рошины Доберман-пинчер Ирландский волкодав Кавказская овчарка Канарская собака (перро де пресо канарио) Кангал Кане-корсо Кенгуровая собака Корельская медвежья собака Лангедокская пастушья собака Леопардовая гончая Маремма (маремоанхо-абруцкая пастушья собака) Мальорский бульдог (терро де мальоркин) Московская сторожевая Немецкая овчарка Немецкий дог Овчарка Дауфмана Ризеншнауцер Ротвейлер Румынская овчарка Среднеазиатская овчарка Супердог и його помесь с майконгом Тоса-ину (японская бойцовская собака) Фила бразильеро Черный терьер Шарпей (китайская бойцовская собака) Южнорусская овчарка

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От налога за владение собаками освобождены:

инвалиды по зрению, владеющие собакой-поводырем;

ветераны, инвалиды и участники Великой Отечественной войны;

инвалиды I и II группы;

неработающие пенсионеры, достигшие возраста, дающего право на пенсию по возрасту на общих основаниях, владеющие не более чем одной собакой, при отсутствии регистрации по месту их жительства трудоспособных лиц, за исключением военнослужащих срочной военной службы, граждан, направленных на альтернативную службу, а также лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы (при наличии подтверждающих документов);

проживающие в одноквартирных или блокированных жилых домах, в случае если собака не используется в предпринимательской деятельности.

По данным МГЖХ, в столице в 2023 году было проведено 608 рейдов по домашних животных. Нарушителям выдали 207 предупреждений, а 56 человек получили штрафы за нарушение правил содержания (в том числе регистрации, выгула) животных на общую сумму 2718 рублей согласно ст. 16.30 КОАП. Эта статья предусматривает штраф от 1 до 15 базовых величин (от 40 до 600 руб.), а если причинен вред здоровью людей или имуществу – от 10 до 30 базовых величин (от 400 до 1200 руб.), или даже общественные работы, или административный арест. Например, если ваша собака кого-то укусит или кошка поцарапает.

Кстати, владельца собаки также могут оштрафовать на сумму от 2 до 10 базовых величин (от 80 до 400 руб.) по ст. 22.12 КоАП за нарушение правил пользования жилыми помещениями, если животное громко лает с 23:00 до 7:00, способствует распространению антисанитарии или еще как-нибудь создает неудобства соседям.

Ранее Телеграф писал: в Минском ЖКХ сообщили, что жители столицы могут сами оградить и оборудовать площадку для выгула собак. Но для этого им все равно придется обращаться к чиновникам. Да и после возведения некоторые ограничения останутся.

В ЖКХ предложили минчанам за свои деньги делать площадки для выгула собак. Но есть нюанс