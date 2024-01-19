В ЖКХ предложили минчанам за свои деньги делать площадки для выгула собак. Но есть нюанс

Опубликовано: 19.01.2024 10:16 , Обновлено: 19.01.2024

В Минском ЖКХ сообщили, что жители столицы могут сами оградить и оборудовать площадку для выгула собак. Но для этого им все равно придется обращаться к чиновникам. Да и после возведения некоторые ограничения останутся.

Сейчас по всему двухмиллионному городу действуют 54 огражденные и оборудованные площадки. Большинство из них обслуживают ЖЭУ. Кроме того, в Минске ещё есть 64 места с табличками, где разрешено спустить собак с поводков.

Зам генерального директора по благоустройству, санитарному содержанию жилищного фонда ГО “Минское городское жилищное хозяйство” Анастасия Воробьева [link href=“https://t.me/mgjha/14989” rel=“noopener” target=“_blank”] заявила [/link], что минчане должны создавать “инициативные группы”, которые уже, у свою очередь, обязаны обратиться в ЖКХ и “представить схему месторасположения объекта, указать его размеры, приложить подписи желающих участвовать в финансировании работ”.

По словам Анастасии Воробьевой, после этого “специалисты выедут на место, проведут осмотр и определят, подходит ли оно”. “Например, участок должен быть удален от окон жилых домов не менее чем на 40 метров, не иметь пешеходных связей. Могут предложить другое место поблизости. Затем ЖКХ обратится в администрацию района для получения разрешения на проектирование и дальнейшее строительство объекта”, - рассказала чиновница. Она напомнила, что расходы по разработке проекта и возведению площадки для выгула несут инициаторы”.

При этом возведённая площадка должна быть доступна всем собаководам города, ставить замки на калитку нельзя.

Ранее Телеграф писал, что в проекте закона “Об ответственном обращении с животными”, принятого на прошлой неделе Палатой представителей в первом чтении, Совет министров Беларуси предложил изменить условия выгула домашних питомцев. Некоторым категориям белорусов выгуливать собак предложили вовсе запретить, а для остальных прописали, как именно и где можно это делать.

Совмин предложил запретить некоторым белорусам выгуливать собак. Кого коснется?