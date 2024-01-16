«У нас катаются на лайках» – 7-секундное видео из Бреста собрало треть миллиона просмотров

🎥 Видео

Опубликовано: 16.01.2024 18:35 , Обновлено: 16.01.2024

В соцсети TikTok более 330 тысяч просмотров собрало появившееся недавно видео с мужчиной, который катается по Бресту на стуле, впряженном в собачью упряжку. Короткий ролик всего за день собрал 13 с лишним тысяч лайков и больше трех сотен комментариев. Что больше всего впечатлило пользователей?

Необычное видео выложила в своем аккаунте пользователь @i_r_i_n_a2224. «Республика Беларусь, город Брест. Чтоб вы понимали, у нас катаются на лайках», – так прокомментировала короткий сюжет автор ролика.

[link href=“https://www.tiktok.com/@i_r_i_n_a2224?refer=embed” title=“@i_r_i_n_a2224” target=“_blank” rel=“noopener”] @i_r_i_n_a2224 [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C?refer=embed” title=“брестбеларусь” target=“_blank” rel=“noopener”] #брестбеларусь [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7323929285638933253?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - Ирина❤️‍?❤️‍?❤️‍?” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - Ирина❤️‍?❤️‍?❤️‍? [/link]

Необычная собачья упряжка понравилась интернет-пользователям.

Вот некоторые яркие комментарии

«Вот брестчане – народ продвинутый!».

«Энергия собак должна быть на пользу человека».

«Стул, как в столовке».

«Я в детстве к велосипеду своего Рэкса цеплял, хорошая тяга была!».

У кого-то появились сомнения насчет породы собак:

«Может, это хаски?». Да, хаски. У лаек тело сложно более атлетично и хвост закручен пружинкой на спину».

Как белорусам питаться на 4 рубля в день? Тиктокер предложил вариант завтрака, обеда и ужина

Некоторые комментаторы идентифицировали наездника:

«Это кинолог из частного сектора. Я там живу».

«Это тренер Гена. Он не катается, так у него проходит занятие с собаками. Он сначала дает им сбросить энергию, а потом приступает к дрессировке».

«Классный мужик, мы ему свою собаку давали на тренировку»

Конечно, были и шутки:

«Когда отжали водительские права, а ехать надо))».

«А стул прошёл техосмотр?»

«Главное кота не встретить!».

Ну и – в самую точку:

«Одни катаются на лайках, другие собирают лайки!».

Ранее Телеграф рассказывал, что известный мем – «говорящих» котиков – заметили и в МЧС. И решили «привлечь на службу» – в профилактических целях.

«Лучшего использования этих котов не видела!» – «Шедевральный» ролик белорусского МЧС собрал десятки тысяч просмотров