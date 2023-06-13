В сеть слили данные более 4 тыс. белорусских пользователей российских интернет-магазинов. В НЦЗПД рассказали, что делать
В интернет утекли данные более 4,1 тыс. клиентов популярных российских книжных интернет-магазинов с белорусскими адресами электронной почты. Об этом 13 июня сообщили в Национальном центре защиты персональных данных Беларуси (НЦЗПД) и рассказали, что делать тем, кто пользовался услугами этих магазинов.
Утечка данных зафиксирована на неделе, сообщили в Национального центра защиты персональных данных Беларуси. Специалисты выявили утечку “проанализировав дампы баз данных.
По данным Центра, утечка коснулась следующих интернет-магазинов:
- bookvoed.ru – более 400 пользователей (зарегистрированных на белорусские адреса электронной почты)
- chitai-gorod.ru – более 1000 пользователей
- ast.ru – более 500 пользователей
- eksmo.ru – более 2200 пользователей
В НЦЗПД порекомендовали тем белорусам, которые ранее пользовались услугами данных интернет-магазинов, поменять пароли на этих ресурсах или удалить учетную запись.
В Беларуси взялись за интернет-магазины. НЦЗПД объявил о плановых и внеплановых проверках
Напомним, в мае Национальный центр защиты персональных данных (НЦЗПД) сообщил о начале проверок интернет-магазинов на предмет соблюдения закона о хранении персональных данных белорусов. Там рассказали о пяти самых частых нарушениях, которые совершают владельцы и работники торговых точек онлайн.