Сеть магазинов «Мила» прекратила работу доставки почти по всей Беларуси

Опубликовано: 04.11.2022 13:07 , Обновлено: 04.11.2022

В интернет-магазине торговой сети «Мила» сообщили, что с 27 октября будут доставлять товары только в некоторые города.

А именно — по Минску и «близлежащим населенным пунктам». Причины такого решения там не назвали.

Кстати, сайт «Милы» не работал с 26 октября по 1 ноября. Там произошедшее объяснили переездом склада.

В Беларуси перестал работать интернет-магазин сети «Мила»

Ранее Телеграф писал, что на сайте онлайн-гипермаркета 31 октября сообщили, что во многих городах Беларуси с 1 ноября и «на неопределенный срок» перестанет работать Е-доставка.

«Е-доставка» решила прекратить работу во многих городах Беларуси

Позже директор по маркетингу ЗАО «Интернет-магазин Евроопт» Елена Ситдикова объяснила, почему «Е-доставка» внезапно прекратила свою работу в белорусских регионах.

«Евроопт» объяснил, почему закрыл «Е-доставку» во многих городах Беларуси