«Евроопт» объяснил, почему закрыл «Е-доставку» во многих городах Беларуси
Директор по маркетингу ЗАО «Интернет-магазин Евроопт» Елена Ситдикова объяснила, почему «Е-доставка» внезапно прекратила свою работу в белорусских регионах.
По еесловам журналистам Office Life, это связано с возможностью обрабатывать только ограниченное количество заказов.
Кроме того, Ситдикова отметила, что их «Емолл» пользуется в регионах большим спросом, чем «Е-доставка», поэтому второй сервис решили оставить только в крупных городах.
Напомним, а сайте онлайн-гипермаркета 31 октября сообщили, что во многих городах Беларуси с 1 ноября и «на неопределенный срок» перестанет работать Е-доставка.
Так, теперь доставлять продукты из «Евроопта» будут только в Минской области, областных центрах (Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Могилев) и в Барановичах.
Кроме того, изменились и условия доставки.
«Е-доставка» решила прекратить работу во многих городах Беларуси