В Беларуси перестал работать интернет-магазин сети «Мила»

Опубликовано: 27.10.2022 10:12 , Обновлено: 27.10.2022

Сайт торговой сети «Мила» перестал работать 26 октября. Кроме того, больше не работает чат-бот магазинов и электронные бонусные карты. Что происходит?

На сайте «Мила» произошедшее объяснили переездом склада. Заказы белорусов в интернет-магазине не смогут обрабатывать до 1 ноября.

«Также не будет работать чат-бот и электронные бонусные карты», — сообщили в сети.

Как писал ранее Телеграф, в Минске универмаги ЦУМ, ГУМ, «Кiрмаш» и другие с 24 октября отменили традиционные скидки в 20–35% из-за постановления Совмина о регулировании цен.

В минских универмагах отказались от скидок из-за нового регулирования цен — «Не имеем возможности»

Кроме того, нам известно, что в некоторых других универмагах Беларуси больше не принимают дисконтные карты.