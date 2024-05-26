Белорусские грибники пожаловались на «дико сухой» лес. А где берут полные корзинки подосиновиков и пошли первые лисички?

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Опубликовано: 26.05.2024 11:43 , Обновлено: 26.05.2024

К концу мая белорусские грибники, очень рано открывшие сезон в этом году, пожаловались на очень сухую погоду. Из-за недостатка осадков во всех регионах страны грибникам приходится возвращаться из леса с пустыми корзинками. Однако есть счастливчики, которым повезло больше других - они охотно поделились фото и видео урожая, в том числе, фотографиями первых лисичек.

Судя по постам в тематической группе в соцсети “ВКонтакте” “Грибы: Грибные войска Беларуси”, от недостатка дождей сейчас страдают леса практически во всех областях Беларуси.

“Подберёзовики стоят все высохшие. Шампиньоны - кошмар! Маленьких нет. Под ногами всё хрустит. Нужен дождь”, - пожаловалась одна из участниц группы из Бобруйска Могилёвской области, поделившись кадрами из леса.

Фото: Наталья Шпаковская / vk.com

Другая участница группы из Витебска описала аналогичную ситуацию.

“Грибов нет. Лес дико сухой. Срочно дожди нужны”, - заявила она.

Судя по комментариям в Telegram-канале “Грибы Беларуси”, “всё очень сухо” и в Минской области.

Впрочем, даже жители тех районов, где недавно прошли дожди, рассказали, что на полные корзинки пока рассчитывать не стоит. Пользователи тематических чатов в последние дни делились фотографиями одиноких грибов в пустующих корзинках.

“Столбцовский район, в районе деревни Отцеда вообще пустота. Лес мокрый, но даже намека на гриб не было”, - пожаловался один из интернет-пользователей.

Фото из тг-канала "Грибы Беларуси"

Впрочем, некоторым грибникам всё же везёт чуть больше. Кое-где в том де Минском районе можно нарваться в лесу на полянки с приличными подосиновиками. Подобными картинными кадрами с одногруппниками поделились, например, Татьяна Старкова.

Фото: Татьяна Старкова / vk.com

Другой участник группы поделился видео с полной корзинкой “настоящих подосиновиков”, которые ему удалось набрать 25 мая в Минском районе.

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Там же 25 мая нашли “первые бледные лисички в дубовом лесочке”.

Отметим, впрочем, что собирать грибы сейчас можно далеко не во всех районах Беларуси - в каждой области есть районы с действующими полными запретами на посещение леса. Всего же по стране таких районов, по состоянию на утро 26 мая, уже 23. Во всех остальных - за исключением Пружанского и Лунинецкого районов Брестской области - действуют ограничения на посещения лесов. Ранее Telegraf.news объяснял, в чём разница “жёлтого” и “красного” статуса на карте Минлесхоза.

Минлесхоз ограничил посещение лесов по всей Беларуси. Что под запретом?

Карта запретов и ограничений на посещение лесов Минлесхоза

Ранее, как сообщал Telegraf.news, что милиционеры напомнили белорусам о 5 важных вещах, о которых следует помнить белорусам, которые собираются в лес за грибами.

Собираетесь за грибами? В МВД Беларуси предупредили о 5 важных вещах