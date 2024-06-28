С учётом запросов родителей. В Минобразования пообещали изменить режим работы детсадов в Беларуси

Опубликовано: 28.06.2024 09:26 , Обновлено: 28.06.2024

В ближайшие два месяца режим работы детских садов в Беларуси решили пересмотреть "с учетом запросов родителей". Об этом сообщила заместитель начальника главного управления общего среднего и дошкольного образования Альбина Давидович, начальник отдела дошкольного образования Министерства образования.

По словам Давидович, такую задачу перед ведомством поставил президент Александр Лукашенко в марте 2024 года во время встречи с активом Белорусского союза женщин. Суть его требования сводилась к тому, что режим работы белорусских детских садов позволяли родителям спокойно ходить на работу

“Режим работы садов должен быть максимально приближен к работе организаций, предприятий, фирм. Это огромное направление, над которым мы работаем”, - процитировало Давидович госагентство БЕЛТА.

В действующем Кодексе об образовании Беларуси предусматриваются различные режимы работы учреждений дошкольного образования - от кратковременного (от 2 до 7 часов), до продлённого (10,5 - 12 часов) и даже круглосуточного пребывания.

Лукашенко пообещал «подстроить под родителей» режим работы детских садов и продлить программу семейного капитала

“Режим работы определяется учредителем с учетом запросов родителей. На первом месте сейчас максимально учитывать запросы родителей”, - пояснила представительница Минобразования.

По её словам, в каждом белорусском регионе “есть свои особенности” работы детсадом. Так, в Минск более 97% учреждений дошкольного образования работает по 12-часовому графику. До начала нового учебного года, как пояснила Давидович, графики пересмотрят детские сады во всех регионах - “с учетом запросов родителей”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в Минске к весне прошлого года не осталось ни одного частного детского сада. Как объясняли тогда в комитете по образованию Мингорисполкома, все действовавшие ранее частные сады не смогли выполнить долицензионные требования.

В Минске закрыли все частные детские садики — Мингорисполком

А в начале этого года министр образования Беларуси Андрей Иванец заявил, что вскоре процедура оформления ребёнка в детские сады в Беларуси изменится. По его словам, в ведомстве проводится работа, связанная с переводом в электронную форму двух административных процедур - постановки детей на учет и собственно приема в детские сады.

В Минобразования пообещали, что белорусам не придется ходить к чиновникам, чтобы встать на очередь в детский сад. Когда?