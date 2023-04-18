В Минске закрыли все частные детские садики - Мингорисполком

Опубликовано: 18.04.2023 08:30 , Обновлено: 18.04.2023

В Минске не осталось ни одного частного детского сада. Об этом рассказала первый заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома Людмила Борисенко и объяснила, почему.

“К сожалению, они не смогли выполнить долицензионные требования”, - заявила Борисенко в эфир ютуб-канала MinskNews.

[info_b]Речь идёт о требованиях, предусмотренных законом “О лицензировании”, который президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 17 октября 2022 года. По этому закону все школы и детские сады страны должны получать лицензии для осуществления образовательной деятельности.[/info_b]

“Ту ситуацию, которая сложилась в прошлом году, можно охарактеризовать так: это желание жить по собственным правилам, когда коммерческим учреждениям образования позволялось то, чего не могли позволить государственные”, — объяснила чиновница причину закрытия десятков частных садов в Минске в прошлом году.

При этом она подчеркнула, что сегодня государственные детские сады “вполне удовлетворяют запросы родителей”. По её словам, все они прошли процедуру лицензирования.

“В целом, у нас количество мест в детских садах больше, чем количество детского населения”, - отметила Борисенко.

Она также сообщила о том, что получить лицензию в прошлом году не удалось и многим частным школам Минска. В результате из 12 заявленных учреждений частной формы собственности долицензионные требования выполнили только три школы.

“Они и получили лицензии. Одна из частных школ даже прошла плановую аккредитацию. Мы с данными учреждениями в тесном взаимодействии. Можно говорить о том, что качественное образование детям в них предоставляется”, — пояснила представительница Мингорисполкома.

Напомним, вопрос о частных школах и детских садах был поднят в начале прошлого учебного года. Тогда Александр Лукашенко приказал “зачистить до невозможности” все частные школы и другие учебные заведения. По его мнению, в негосударственных учебных учреждениях “на дух не воспринимают белорусское государство”, поэтому и предложил ввести их лицензирование.

Лукашенко приказал «зачистить» частные школы — «Клоака антигосударственная»