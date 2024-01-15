В Минобразования пообещали, что белорусам не придется ходить к чиновникам, чтобы встать на очередь в детский сад. Когда?

Опубликовано: 15.01.2024 17:37 , Обновлено: 15.01.2024

Министр образования Беларуси Андрей Иванец рассказал, как изменится прием в детские сады в Беларуси. Сейчас в ведомстве проводится работа, связанная с переводом в электронную форму двух административных процедур, сообщил глава Минобразования. И пояснил, что речь идет о постановке детей на учет и о приеме в детские сады. Как это отразится на родителях и что по срокам?

Следствием этого перевода, по словам Иванца, станет то, что родителям не нужно будет приходить в районные отделы образования, сообщила БелТА. Министр выразил мнение, что две указанные административные процедуры будут полностью переведены в электронный формат в 2025 году .

Кроме того, Иванец напомнил, что появившаяся интерактивная картасвободных мест в детских садах смогла повысить уровень осведомленности родителей. Он сказал, что до введения карты в Минобразования поступало много обращений от родителей, которые искали свободные места для своих малышей в детсадах. Еще родители интересовались, как именно поставить ребенка на учет, заметил Иванец. И добавил, что «сегодня подобных жалоб нет».

«Ведь интерактивная карта обновляется с ежемесячной периодичностью. И это не просто информация о количестве свободных мест, но и с указанием возрастных групп», уточнил министр.

Ранее Телеграф писал, что министр образования Беларуси Андрей Иванец в эфире гостелеканала “Беларусь 1” рассказал, почему ведомство с 2024 году решило ввести нижний порог среднего балла аттестата при поступлении по целевому направлению.

«Вопрос, насколько крепкие ребята» — Иванец объяснил, почему для «целевиков» ввели порог балла аттестата