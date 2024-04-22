На Гродненщине из-за снега без света остались более 50 населённых пунктов

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Опубликовано: 22.04.2024 11:30 , Обновлено: 22.04.2024

Гродненские энергетики рассказали утром в понедельник, 22 апреля, о последствиях непогоды, которая обрушилась на регион в выходные. По оперативным данным, из-за мокрого снега и сильного ветра, порывы которого достигали порой 72 км/ч, без света остались десятки населённых пунктов, а случаи отключений трансформаторных подстанций уже перевалило за сотню.

По данным энергетиков Гродненской области, отключения электричества в предыдущие сутки регистрировали:

в Ивьевском районе - сразу в 50 населенных пунктах, на 117 трансформаторных подстанциях,

в Вороновском районе.

Основной причиной нарушения электроснабжения специалисты назвали налипание мокрого снега на проводах. Из-за ухудшения погодных условий энергетиков пришлось перевести на “особый режим повышенной готовности” и задействовать спецтехнику.

В “Гродноэнерго” также предостерегли жителей региона от приближения к оборванным проводам линий электропередачи. По словам специалистов, к ним нельзя подходить ближе 8 метров . Об обрыве проводов попросили незамедлительно сообщать диспетчерам, в том числе, по короткому номеру аварийных служб электросетей – 115 и по телефону 144 .

Напомним, из-за сложных погодных условий, в Беларуси в понедельник, 22 апреля, объявили оранжевый уровень опасности. В ГАИ в связи с этим призвали водителей быть предельно внимательными и осторожными на дорогах и отказаться от «опасных манёвров и резких торможений».

В МВД попросили белорусских водителей отказаться от «сложных манёвров» из-за оранжевого уровня опасности