На Гродненщине из-за снега без света остались более 50 населённых пунктов
Гродненские энергетики рассказали утром в понедельник, 22 апреля, о последствиях непогоды, которая обрушилась на регион в выходные. По оперативным данным, из-за мокрого снега и сильного ветра, порывы которого достигали порой 72 км/ч, без света остались десятки населённых пунктов, а случаи отключений трансформаторных подстанций уже перевалило за сотню.
По данным энергетиков Гродненской области, отключения электричества в предыдущие сутки регистрировали:
- в Ивьевском районе - сразу в 50 населенных пунктах, на 117 трансформаторных подстанциях,
- в Вороновском районе.
Основной причиной нарушения электроснабжения специалисты назвали налипание мокрого снега на проводах. Из-за ухудшения погодных условий энергетиков пришлось перевести на “особый режим повышенной готовности” и задействовать спецтехнику.
В “Гродноэнерго” также предостерегли жителей региона от приближения к оборванным проводам линий электропередачи. По словам специалистов, к ним нельзя подходить ближе 8 метров . Об обрыве проводов попросили незамедлительно сообщать диспетчерам, в том числе, по короткому номеру аварийных служб электросетей – 115 и по телефону 144 .
Напомним, из-за сложных погодных условий, в Беларуси в понедельник, 22 апреля, объявили оранжевый уровень опасности. В ГАИ в связи с этим призвали водителей быть предельно внимательными и осторожными на дорогах и отказаться от «опасных манёвров и резких торможений».
В МВД попросили белорусских водителей отказаться от «сложных манёвров» из-за оранжевого уровня опасности